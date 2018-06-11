إصابة إسرائيلية بعملية طعن في العفولة.. والمُنفذ من جنين

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بوقوع عملية طعن في مدينة العفولة، ما أدى لإصابة فتاة إسرائيلية بجروح حرجة.وقالت صحيفة (هآرتس): طُعنت شابة إسرائيلية، تبلغ من العمر (18 عامًا)، في العفولة، وحالتها حرجة، مؤكدة اعتقال المنفذ بعد عدة دقائق، والذي اتضح فيما بعد أنه من سكان مدينة جنين.