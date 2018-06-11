إصابة إسرائيلية بعملية طعن في العفولة.. والمُنفذ من جنين
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بوقوع عملية طعن في مدينة العفولة، ما أدى لإصابة فتاة إسرائيلية بجروح حرجة.
وقالت صحيفة (هآرتس): طُعنت شابة إسرائيلية، تبلغ من العمر (18 عامًا)، في العفولة، وحالتها حرجة، مؤكدة اعتقال المنفذ بعد عدة دقائق، والذي اتضح فيما بعد أنه من سكان مدينة جنين.
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بوقوع عملية طعن في مدينة العفولة، ما أدى لإصابة فتاة إسرائيلية بجروح حرجة.
وقالت صحيفة (هآرتس): طُعنت شابة إسرائيلية، تبلغ من العمر (18 عامًا)، في العفولة، وحالتها حرجة، مؤكدة اعتقال المنفذ بعد عدة دقائق، والذي اتضح فيما بعد أنه من سكان مدينة جنين.
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