دولي

كوريا الشمالية: نتنياهو صُهيوني مُتعفن ومُجرم كاذب

كوريا الشمالية: نتنياهو صُهيوني مُتعفن ومُجرم كاذب
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
هاجم ري يونغ، وزير الخارجية الكوري الشمالي، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بعد أن نشر الأخير فيديو حول مشروع المياه الجديد، الذي تشرف عليه إسرائيل، وطالب الشعب الإيراني بالاستفادة منه من خلال تغيير حكم البلاد.

ونعت يونغ في تغريدة له على موقع (تويتر)، نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، نتنياهو بأنه "صُهيوني مُتعفن ومُجرم كاذب".

وغرد قائلاً: "نتنياهو صُهيوني مُتعفن، يريد أن يقدم الماء إلى إيران، إنه مُجرم كاذب، في هذه الأثناء لا يقدم الماء إلى غزة، بل يقتلهم بدلاً من ذلك"، بحسب ما نقلت موقع قناة (i24news).

وأضاف ري يونغ: نتنياهو كاذب، ويمارس القتل ضد الفلسطينيين ويمنع عنهم حتى الماء، ويشن الحرب عليهم، ويشيع أجواء التوتر مع إيران، ويُحرض أوروبا، وهو يعمل حالياً لإفشال القمة بين الرئيسين كيم وترامب، لأنه يُكن الكُره لكوريا الديمقراطية، مؤكداً أن نتنياهو لن يُعمِّر طويلاً.

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