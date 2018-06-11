الأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات وغرامة مالية لمدان بقضية مواد مخدرة





وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات وغرامة قيمتها 10,000 دينار أردني على أن تحتسب له مدة التوقيف على ذمة القضية، ودفع 2,000 دينار أردني نفقات محاكمة، بالإضافة لمصادرة وإتلاف المواد المخدرة.



حيث جاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة، ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ فؤاد العواودة.





رام الله - دنيا الوطندانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في الخليل، برئاسة القاضي ياسمين جراد، وعضوية القاضي جمال شديد، والقاضي أحمد الحجوج، واستناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة الخليل، المتهم (ن. س) بتهمة شراء وبيع مواد مخدرة، أو مؤثرات عقلية، وبيعها خلافاً للماد 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية.