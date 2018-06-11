الكنيست يُصادق على مشروع قانون يُتيح خصم أموال من السلطة

رام الله - دنيا الوطنصادقت (لجنة الشؤون الخارجية والدفاع)، في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على مشروع قانون خصم أموال تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات منفذي العمليات.ووفق صحيفة (القدس)، فإن اللجنة، وافقت على المشروع بالقراءتين الثانية والثالثة، مشيرة إلى أنه سيتم خصمها من أموال الضرائب.ورفضت اللجنة مقترحاً من قبل الحكومة، بترك تقدير الأمر بتجميد أو إلغاء الاستقطاع.