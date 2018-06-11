برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يستكمل صرف تعويضات الأضرار للمنازل المُتضررة





وفي المرحلة الحالية للصرف، ستستلم 128 أسرة من فئة الأضرار الكلية مخصصات من دفعاتها المستحقة لإعادة تأهيل وصيانة منازلهم بمبلغ إجمالي قدره 1,116,000 دولار، وبذلك يكون الصرف مستمراً للعائلات المستفيدة ضمن هذه المنحة، وسيستمر الصرف خلال العام الجاري، حتى تتمكن 323 عائلة من إعادة بناء منازلهم بشكل كامل.



ويذكر، أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قام بتوقيع ملحق مذكرة تفاهم مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى، بدعم من الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 10 ملايين دولار؛ لدعم إعادة إعمار المنازل في قطاع غزة.





وبتوقيع الملحق الثاني من هذه الاتفاقية، فقد وصل الدعم الإجمالي الذي قدمه صندوق التنمية السعودي إلى مبلغ 61.5 مليون دولار استفاد منها 12,930 عائلة في قطاع غزة في مراحله الثلاث كافة.



رام الله - دنيا الوطنيستكمل اليوم، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، صرف الدفعة المالية الثانية، للمستفيدين ضمن مشروع دعم إعمار المنازل في قطاع غزة في مرحلته الثالثة للسنة الثالثة على التوالي، حيث إنه وبتمويل من الصندوق السعودي للتنمية، ستحصل العائلات الفلسطينية غير اللاجئة على تعويضات الأضرار للمنازل المتضررة بشكل كامل أو بليغ غير صالح للسكن.