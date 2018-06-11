الأسد: أتمنى أن يذكرني التاريخ

رام الله - دنيا الوطنأعرب الرئيس السوري بشار الأسد عن أمله، بأن يتذكره التاريخ كـ"شخص حارب الإرهاب لإنقاذ بلاده".وقال الرئيس الأسد في مقابلة مع صحيفة (ميل أون صنداي) البريطانية: "عن أي تاريخ تتحدثون، التاريخ الغربي؟ التاريخ الغربي سيكون مشوهاً، وسيختلق الكذبة تلو الأخرى، الأكاذيب نفسها التي سمعناها ليس فقط عن حاضرنا، بل أيضاً عن ماضي العالم، بينما تاريخنا، وهو التاريخ الذي يعنيني فآمل أنه سيذكرني بوصفي شخصاً حارب الإرهابيين لإنقاذ بلاده، وإن ذلك كان واجبي كرئيس".