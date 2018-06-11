"تُركي آل الشيخ" يُكذّب صحيفة مصرية

رام الله - دنيا الوطنكذب تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، خبراً نشرته صحيفة (الأهرام) المصرية.وأفادت الصحيفة في وقت سابق، أن تركي آل الشيخ، تعاقد مع أربعة إعلاميين مصريين، للانضمام إلى قنوات (إم بي سي برو)، وهم: وائل الإبراشي، ويوسف الحسيني، ومدحت شلبي، وأحمد حسام "ميدو".وعلق تركي آل الشيخ، على الخبر المنشور في الصحيفة المصرية، من خلال صفحته الرسمية على (فيسبوك): "مؤسف أن تغيب المصداقية عن مؤسسة بحجم الأهرام".يذكر، أن آل الشيخ تعاقد مع الإعلامي المصري، عمرو أديب، للانضمام إلى شبكة قنوات (إم بي سي)، ليكون بذلك "أغلى مذيع في الشرق الأوسط"، بحسب وصفه.