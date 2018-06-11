شؤون فلسطينية

المالكي يبحث مع سفير هولندا لدى فلسطين سُبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي

المالكي يبحث مع سفير هولندا لدى فلسطين سُبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي، لدى استقباله صباح اليوم، الاثنين، السفير بيتر موليما، ممثل مملكة هولندا لدى فلسطين، سبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وأبرز التطورات الجارية في المنطقة، وسبل مواجهة آثارها.

وأكد المالكي خلال اللقاء، ضرورة فتح مجالات أوسع للتعاون بين الجانبين، بما يُحقق مصالحهما المشتركة، وخاصة في المجالات السياسية والدبلوماسية والقانونية والإقتصادية، وتبادل الخبرات والزيارات، وكذلك زيارته لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي منتصف الشهر المقبل.

وتطرق المالكي إلى حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس الرامية الى تحقيق التطوير والإصلاح والحكم الرشيد في شتى مناحي الحياة، وتطرقا إلى البعثة الدبلوماسية الفلسطينية، وكذلك الممر الآمن بين قطاع غزة والضفة الغربية. 

كما تناول الجانبان، اللقاء القصير مع وزير الخارجية الهولندي، حيث قال المالكي: بأن ذلك الاجتماع، كان ناجحاً صريحاً،حيث تم خلاله بحث الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وسُبل تحريك عجلة المفاوضات باتجاه عملية سلام، تفضي إلى إنهاء الاحتلال، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، إضافة إلى مناقشات البرلمان الهولندي، حول القضية الفلسطينية، وكلمة وزير الخارجية الهولندي فيه.

من جهته، أشار السفير الهولندي إلى أهمية التواصل المستمر مع الجهات المعنية في هولندا حول القضية الفلسطينية، داعياً إلى ضرورة مساعدة فلسطين؛ لتمكينها من الاستمرار، وشدّد على عمق العلاقات مع فلسطين، مشيراً إلى استعداد بلاده الدائم لتقديم كل أوجه الدعم لفلسطين.  

وعبّر السيد موليما عن رغبته فى المساهمة بتعزيز التفاهم المتنامى بين بلاده وفلسطين، لاسيما أن الشعبين يأملان فى أن تكون مجتمعاتهما حرة ومطلعة ومزدهرة، تقوم على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

ويذكر، أن السيد موليما، سيُنهي عمله ممثلاً لبلاده في فلسطين في شهر آب/ أغسطس المقبل.

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