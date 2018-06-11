صور: قادة (قمة مكة) يراقبون المعتمرين في الحرم المكي

رام الله - دنيا الوطنانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صور للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده، برفقه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، والعاهل الأردني عبد الله الثاني، ونائب رئيس الإمارات محمد بن راشد، وهم يراقبون المعتمرين في مكة المكرمة.والتقطت الصورتان على هامش قمة، جمعت قادة دول السعودية والأردن والكويت والإمارات في (قصر الصفا) بمكة المكرمة فجر الاثنين، لبحث سبل دعم الأردن للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمرّ بها.