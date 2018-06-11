إيران تُحذر كيم جونغ أون من ترامب

رام الله - دنيا الوطنحذرت إيران، كوريا الشمالية، ودعتها إلى أخذ الحيطة من الوعود الأمريكية، التي قد تنتج عن لقاء القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الثلاثاء في سنغافورة.وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية، بهرام قاسمي: "طهران تدعم السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، وتدعم أي خطوة تصب في صالح استقرار تلك المنطقة، إلا أننا لا يمكننا أن نثق بالولايات المتحدة.. ندعو كوريا الشمالية إلى أخذ الحيطة والحذر أمام الوعود الأمريكية"، وفق ما نقلت عنه (روسيا اليوم).