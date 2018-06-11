عريقات يدعو العالم لدعم الخطوات السياسية والقانونية الفلسطينية لمحاسبة إسرائيل

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية د. صائب عريقات، أن التاريخ الطويل للاحتلال الاستعماري لفلسطين، والأهمية التاريخية لذكرى الاحتلال اليوم، يجب أن تشكل حافزاً للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية، تجاه شعب لا يزال ينتظر تحقيق العدالة الإنسانية.





جاء تعقيب عريقات لمناسبة الذكرى الـ 51 على الاحتلال الإسرائيلي، منوهاً إلى أنه على الرغم من رفض المجتمع الدولي للاحتلال، ودعم ذلك بالبيانات الدولية إلا أن الاحتلال استمر وتغول وتحول إلى استعمار، وقال: " لذلك فإن هذه المناسبة هي تذكير بأن البيانات لا تحل محل تطبيق القانون الدولي، الأفعال أعلى صوتاً من الكلمات".





وشدد عريقات على أنه لن تتمكن أية قوة في العالم من اقتلاع شعبنا مرة أخرى من أرضه، وهو متجذر وباق ومتمسك بحقوقه المشروعة التي كفلتها له الشرائع الدولية، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير على أرضه، وتجسيد سيادته في دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس، والعودة والإفراج عن جميع الأسرى.





ودعا عريقات دول العالم في هذه المناسبة إلى اتخاذ الإجراءات العملية؛ لتصحيح الخطأ والظلم التاريخي، الذي لحق بشعبنا بفعل الاحتلال، الذي لم يخضع يوماً للقانون الدولي والتدخل الرادع والمُساءلة عملاً بأحكام وقيم ومبادئ الشرعية الدولية، مطالباً بدعم الخطوات السياسية والقانونية والدبلوماسية الفلسطينية في الهيئات الدولية التابعة للأمم المتحدة، وغيرها؛ لحماية حقوق شعبنا ومساءلة الاحتلال وصولاً إلى إنهائه.