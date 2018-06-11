شؤون فلسطينية

عريقات يدعو العالم لدعم الخطوات السياسية والقانونية الفلسطينية لمحاسبة إسرائيل

عريقات يدعو العالم لدعم الخطوات السياسية والقانونية الفلسطينية لمحاسبة إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أكد أمين سر اللجنة التنفيذية د. صائب عريقات، أن التاريخ الطويل للاحتلال الاستعماري لفلسطين، والأهمية التاريخية لذكرى الاحتلال اليوم، يجب أن تشكل حافزاً للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية، تجاه شعب لا يزال ينتظر تحقيق العدالة الإنسانية.

جاء تعقيب عريقات لمناسبة الذكرى الـ 51 على الاحتلال الإسرائيلي، منوهاً إلى أنه على الرغم من رفض المجتمع الدولي للاحتلال، ودعم ذلك بالبيانات الدولية إلا أن الاحتلال استمر وتغول وتحول إلى استعمار، وقال: " لذلك فإن هذه المناسبة هي تذكير بأن البيانات لا تحل محل تطبيق القانون الدولي، الأفعال أعلى صوتاً من الكلمات".

وشدد عريقات على أنه لن تتمكن أية قوة في العالم من اقتلاع شعبنا مرة أخرى من أرضه، وهو متجذر وباق ومتمسك بحقوقه المشروعة التي كفلتها له الشرائع الدولية، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير على أرضه، وتجسيد سيادته في دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس، والعودة والإفراج عن جميع الأسرى.  

ودعا عريقات دول العالم في هذه المناسبة إلى اتخاذ الإجراءات العملية؛ لتصحيح الخطأ والظلم التاريخي، الذي لحق بشعبنا بفعل الاحتلال، الذي لم يخضع يوماً للقانون الدولي والتدخل الرادع والمُساءلة عملاً بأحكام وقيم ومبادئ الشرعية الدولية، مطالباً بدعم الخطوات السياسية والقانونية والدبلوماسية الفلسطينية في الهيئات الدولية التابعة للأمم المتحدة، وغيرها؛ لحماية حقوق شعبنا ومساءلة الاحتلال وصولاً إلى إنهائه.

أخبار ذات صلة

الخارجية: تحويل القدس لثكنة عسكرية تأكيد على أنها فلسطينية عربية بامتياز

الخارجية: تحويل القدس لثكنة عسكرية تأكيد على أنها فلسطينية عربية بامتياز

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يستكمل صرف تعويضات الأضرار للمنازل المُتضررة

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يستكمل صرف تعويضات الأضرار للمنازل المُتضررة

المالكي يبحث مع سفير هولندا لدى فلسطين سُبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي

المالكي يبحث مع سفير هولندا لدى فلسطين سُبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي

إصدار العدد 22 من نشرة مدينة روابي

إصدار العدد 22 من نشرة مدينة روابي

أيبك تُكرم موظفيها الفائزين بجائزة الرئيس التنفيذي السنوية للتميز

أيبك تُكرم موظفيها الفائزين بجائزة الرئيس التنفيذي السنوية للتميز

وزير الصحة: نهضنا بقطاعنا الصحي وسنفتتح مشاريع مهمة قريباً

وزير الصحة: نهضنا بقطاعنا الصحي وسنفتتح مشاريع مهمة قريباً

منصور: سيتم اعتماد مشروع توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

منصور: سيتم اعتماد مشروع توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

صيام: قرار إخلاء حي بطن الهوى بسلوان سيطال 1200 مواطن

صيام: قرار إخلاء حي بطن الهوى بسلوان سيطال 1200 مواطن

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الخارجية: تحويل القدس لثكنة عسكرية تأكيد على أنها فلسطينية عربية بامتياز

الخارجية: تحويل القدس لثكنة عسكرية تأكيد على أنها فلسطينية عربية بامتياز

المالكي يبحث مع سفير هولندا لدى فلسطين سُبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي

المالكي يبحث مع سفير هولندا لدى فلسطين سُبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي

عريقات يدعو العالم لدعم الخطوات السياسية والقانونية الفلسطينية لمحاسبة إسرائيل

عريقات يدعو العالم لدعم الخطوات السياسية والقانونية الفلسطينية لمحاسبة إسرائيل

إصدار العدد 22 من نشرة مدينة روابي

إصدار العدد 22 من نشرة مدينة روابي

أيبك تُكرم موظفيها الفائزين بجائزة الرئيس التنفيذي السنوية للتميز

أيبك تُكرم موظفيها الفائزين بجائزة الرئيس التنفيذي السنوية للتميز

وزير الصحة: نهضنا بقطاعنا الصحي وسنفتتح مشاريع مهمة قريباً

وزير الصحة: نهضنا بقطاعنا الصحي وسنفتتح مشاريع مهمة قريباً

صيام: قرار إخلاء حي بطن الهوى بسلوان سيطال 1200 مواطن

صيام: قرار إخلاء حي بطن الهوى بسلوان سيطال 1200 مواطن

أسعار العملات مقابل الشيكل

أسعار العملات مقابل الشيكل

منوعات

تسريب صورة صادمة للمطرب مجدي طلعت قبل وفاته

تسريب صورة صادمة للمطرب مجدي طلعت قبل وفاته

3 أدلة تثبت فبركة حلقة صافيناز مع رامز جلال

3 أدلة تثبت فبركة حلقة صافيناز مع رامز جلال

عمر متولي يرتبط أخيراً بهذه الفنانة

عمر متولي يرتبط أخيراً بهذه الفنانة

هل ارتبطت مي سليم بمحمد كيلاني؟

هل ارتبطت مي سليم بمحمد كيلاني؟

بعدما أهانهم بشكل جماعي .. محمد رمضان يُلاطف زملائه برسالة جديدة

بعدما أهانهم بشكل جماعي .. محمد رمضان يُلاطف زملائه برسالة جديدة

بنطال هيفاء وهبي &#34;الترتر&#34; سعره خيالي!

بنطال هيفاء وهبي "الترتر" سعره خيالي!

تيم حسن يفجر مفاجأة: وافقت على استبعاد نادين نجيم من&#34;الهيبة&#34;.. والأخيرة ترد

تيم حسن يفجر مفاجأة: وافقت على استبعاد نادين نجيم من"الهيبة".. والأخيرة ترد

شيماء سبت تُقاضي طبيب بسبب صورة قديمة لها .. شاهدها

شيماء سبت تُقاضي طبيب بسبب صورة قديمة لها .. شاهدها

سعد الفرج يكشف وصية الملك فهد له أثناء الغزو العراقي

سعد الفرج يكشف وصية الملك فهد له أثناء الغزو العراقي

بعد استغلال إسرائيل لتصريحه.. عادل إمام: أكرههم وهذا ماقصدته عن &#34;حماس&#34;

بعد استغلال إسرائيل لتصريحه.. عادل إمام: أكرههم وهذا ماقصدته عن "حماس"

عربي

الأسد: أتمنى أن يذكرني التاريخ

الأسد: أتمنى أن يذكرني التاريخ

&#34;تُركي آل الشيخ&#34; يُكذّب صحيفة مصرية

"تُركي آل الشيخ" يُكذّب صحيفة مصرية

صور: قادة (قمة مكة) يراقبون المعتمرين في الحرم المكي

صور: قادة (قمة مكة) يراقبون المعتمرين في الحرم المكي

قوات الدفاع الجوي السعودي تعترض صاروخا باليستيا في سماء جازان

قوات الدفاع الجوي السعودي تعترض صاروخا باليستيا في سماء جازان