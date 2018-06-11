إصدار العدد 22 من نشرة مدينة روابي

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رام الله - دنيا الوطنجرى إصدار العدد الـ 22 من نشرة مدينة روابي الدوريّة الموسميّة، مستعرضة فيه آخر تطوّرات المدينة وأنشطتها بالنص والصورة، حيث تقع النشرة في 52 صفحة بكل من اللغتين العربية والإنجليزية.واستعرضت النشرة بين طياتها مواضيع متنوعة مع التطور الكبير الذي تشهده مدينة روابي وتنوع مرافقها وازدياد زوارها والأنشطة فيها، حيث اشتملت على كلمة مؤسس المدينة بشار المصري، زيارات رسميّة مثل: وزير خارجية سلطنة عُمان يوسف بن علوي، رئيس سلطة الطاقة م. ظافر ملحم، ورئيس بلدية مدينة لندن ألدمان بومان، كما تناولت المواضيع الحي الخامس "إكشاف، انعقاد محاضرات في "كيو سنتر" للعديد من الشخصيات المهمة، بالإضافة إلى محاضرات "حديث التكنولوجيا" الشهرية، انعقاد مؤتمر لمجلة "فوربس" في روابي، كلية كينيدي في هارفارد تطلق برنامج "زمالة روابي"، مؤسس مدينة روابي ضمن "أعظم 50 قائداً في العالم"، أشكال تعاون عدة مع كلية "تاك للأعمال"، عين على بلدية مدينة روابي، مشاركة لبعض سكان المدينة لحياتهم فيها، فتح وتعبيد مدخل رام الله الشمالي الواصل إلى روابي، أنشطة متنوعة شهدتها المدينة، ومطاعم وعلامات تجارية عالمية جديدة في كيو سنتر والعديد من المواضيع المختلفة، كما وثّقت النشرة الزيارات التي شهدتها المدينة من مختلف الفئات جماعة وأفراد على المستويات المحليّة، العربيّة والعالميّة بالأسماء والصور.يشار إلى أن النشرة الدورية الموسمية لمدينة روابي، تصدر ثلاث مرّات خلال العام، حيث تُلخّص فيها الأحداث التي مرّت على المدينة.

http://www.rawabi.ps/newsletter/spring/arabic/mobile/index.html



