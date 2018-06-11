أيبك تُكرم موظفيها الفائزين بجائزة الرئيس التنفيذي السنوية للتميز

رام الله - دنيا الوطنكرم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (أيبك)، السيد طارق عمر العقّاد، الموظفين المتميزين الحاصلين على جائزة الرئيس التنفيذي السنوية للتميّز عن إنجازات العام 2017، خلال حفل إفطار رمضاني في مدينة رام الله، بحضور الفريق التنفيذي لأيبك، والمدراء العامين لشركاتها التابعة.وتمنح الجوائز سنوياً استرشاداً بالقيم الداخلية لأيبك، ضمن بنود التفوق المهني الخمس: قوة الأشخاص وتتمثل في القيادة وروح الفريق، وقوة الابتكار وتتمثل في الإبداع والتحليل وحل المشكلات والتفوق والمنافسة، وخدمة الزبائن من خلال تسهيل الخدمات وتسريعها، وخلق فرص النمو من خلال زيادة المبيعات إضافة إلى السلامة والجودة. وقد صلت القيمة الإجمالية للجوائز الموزعة هذا العام مبلغ 28,000 دولار أمريكي.وفاز بجائزة فئة قوة الأشخاص كل من: محمد نصار، ومحمد شكوكاني، وطارق أمين، ومهند حنتولي، ويحيى أبو صفية من شركة يونيبال للتجارة العامة، فيما فاز ضمن فئة قوة الابتكار كل من: محمد ملحم، ومحمد الكدش، ومحمد مغنم، وتوفيق عودة، ومحمد إبراهيم شكارنة، ومحمد خالد شكارنة، من شركة سنيوره، وحسن خضر، ورامي جوابرة، وأحمد عبد ربه، وعبد الله أبو ليلى، من الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات (نابكو)، وحسين أبو حجلة من شركة يونيبال للتجارة العامة.من جهته، هنأ العقاد الموظفين الفائزين، مُشيراً إلى أن هذه الجائزة تأتي في إطار حرص مجموعة (أيبك) على تشجيع موظفيها على الإبداع والابتكار، وشدد على أهمية العنصر البشري في العملية الإنتاجية والإدارية والتنموية في الشركات التابعة لأيبك، مضيفاً "لدينا التزام متجدد بأن نكافئ الإبداع والتميز بين موظفينا، وتوفير البيئة المناسبة لرعاية الإبتكار، وتحفيز العاملين على المزيد من الاجتهاد وتنمية روح التنافس الإيجابي بينهم".وأيبك هي شركة استثمارية قابضة، وهي مساهمة عامة أجنبية مدرجة في بورصة فلسطين (PEX:APIC). تتنوع استثمارات أيبك في قطاعات التصنيع والتجارة والتوزيع والخدمات في فلسطين، والأردن، والسعودية، والإمارات من خلال مجموعة مكونة من تسع شركات تابعة وهي: شركة سنيورة للصناعات الغذائية، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات (نابكو)، شركة يونيبال للتجارة العامة، الشركة الفلسطينية للسيارات، شركة التوريدات والخدمات الطبية، الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق (برافو)، شركة سكاي للدعاية والإعلان والعلاقات العامة وإدارة الحدث، الشركة العربية للتأجير التمويلي، الشركة الفلسطينية للتخزين والتبريد. (أيبك) هي إحدى أكبر المشغلين في فلسطين بكادر يتجاوز عددهم 1650 موظفاً/ة في شركات المجموعة، كما أن أيبك هي أحد المساهمين المؤسسين لشركة فلسطين لتوليد الطاقة، وتملك حصة في بنك فلسطين، وشركة فلسطين للطاقة.