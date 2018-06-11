شؤون فلسطينية

أيبك تُكرم موظفيها الفائزين بجائزة الرئيس التنفيذي السنوية للتميز

أيبك تُكرم موظفيها الفائزين بجائزة الرئيس التنفيذي السنوية للتميز
رام الله - دنيا الوطن
كرم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (أيبك)، السيد طارق عمر العقّاد، الموظفين المتميزين الحاصلين على جائزة الرئيس التنفيذي السنوية للتميّز عن إنجازات العام 2017، خلال حفل إفطار رمضاني في مدينة رام الله، بحضور الفريق التنفيذي لأيبك، والمدراء العامين لشركاتها التابعة.

وتمنح الجوائز سنوياً استرشاداً بالقيم الداخلية لأيبك، ضمن بنود التفوق المهني الخمس: قوة الأشخاص وتتمثل في القيادة وروح الفريق، وقوة الابتكار وتتمثل في الإبداع والتحليل وحل المشكلات والتفوق والمنافسة، وخدمة الزبائن من خلال تسهيل الخدمات وتسريعها، وخلق فرص النمو من خلال زيادة المبيعات إضافة إلى السلامة والجودة. وقد صلت القيمة الإجمالية للجوائز الموزعة هذا العام مبلغ 28,000 دولار أمريكي.

وفاز بجائزة فئة قوة الأشخاص كل من: محمد نصار، ومحمد شكوكاني، وطارق أمين، ومهند حنتولي، ويحيى أبو صفية من شركة يونيبال للتجارة العامة، فيما فاز ضمن فئة قوة الابتكار كل من: محمد ملحم، ومحمد الكدش، ومحمد مغنم، وتوفيق عودة، ومحمد إبراهيم شكارنة، ومحمد خالد شكارنة، من شركة سنيوره، وحسن خضر، ورامي جوابرة، وأحمد عبد ربه، وعبد الله أبو ليلى، من الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات (نابكو)، وحسين أبو حجلة من شركة يونيبال للتجارة العامة.

من جهته، هنأ العقاد الموظفين الفائزين، مُشيراً إلى أن هذه الجائزة تأتي في إطار حرص مجموعة (أيبك) على تشجيع موظفيها على الإبداع والابتكار، وشدد على أهمية العنصر البشري في العملية الإنتاجية والإدارية والتنموية في الشركات التابعة لأيبك، مضيفاً "لدينا التزام متجدد بأن نكافئ الإبداع والتميز بين موظفينا، وتوفير البيئة المناسبة لرعاية الإبتكار، وتحفيز العاملين على المزيد من الاجتهاد وتنمية روح التنافس الإيجابي بينهم".

وأيبك هي شركة استثمارية قابضة، وهي مساهمة عامة أجنبية مدرجة في بورصة فلسطين (PEX:APIC). تتنوع استثمارات أيبك في قطاعات التصنيع والتجارة والتوزيع والخدمات في فلسطين، والأردن، والسعودية، والإمارات من خلال مجموعة مكونة من تسع شركات تابعة وهي: شركة سنيورة للصناعات الغذائية، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات (نابكو)، شركة يونيبال للتجارة العامة، الشركة الفلسطينية للسيارات، شركة التوريدات والخدمات الطبية، الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق (برافو)، شركة سكاي للدعاية والإعلان والعلاقات العامة وإدارة الحدث، الشركة العربية للتأجير التمويلي، الشركة الفلسطينية للتخزين والتبريد. (أيبك) هي إحدى أكبر المشغلين في فلسطين بكادر يتجاوز عددهم 1650 موظفاً/ة في شركات المجموعة، كما أن أيبك هي أحد المساهمين المؤسسين لشركة فلسطين لتوليد الطاقة، وتملك حصة في بنك فلسطين، وشركة فلسطين للطاقة.

أخبار ذات صلة

الخارجية: تحويل القدس لثكنة عسكرية تأكيد على أنها فلسطينية عربية بامتياز

الخارجية: تحويل القدس لثكنة عسكرية تأكيد على أنها فلسطينية عربية بامتياز

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يستكمل صرف تعويضات الأضرار للمنازل المُتضررة

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يستكمل صرف تعويضات الأضرار للمنازل المُتضررة

المالكي يبحث مع سفير هولندا لدى فلسطين سُبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي

المالكي يبحث مع سفير هولندا لدى فلسطين سُبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي

عريقات يدعو العالم لدعم الخطوات السياسية والقانونية الفلسطينية لمحاسبة إسرائيل

عريقات يدعو العالم لدعم الخطوات السياسية والقانونية الفلسطينية لمحاسبة إسرائيل

إصدار العدد 22 من نشرة مدينة روابي

إصدار العدد 22 من نشرة مدينة روابي

وزير الصحة: نهضنا بقطاعنا الصحي وسنفتتح مشاريع مهمة قريباً

وزير الصحة: نهضنا بقطاعنا الصحي وسنفتتح مشاريع مهمة قريباً

منصور: سيتم اعتماد مشروع توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

منصور: سيتم اعتماد مشروع توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

صيام: قرار إخلاء حي بطن الهوى بسلوان سيطال 1200 مواطن

صيام: قرار إخلاء حي بطن الهوى بسلوان سيطال 1200 مواطن

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الخارجية: تحويل القدس لثكنة عسكرية تأكيد على أنها فلسطينية عربية بامتياز

الخارجية: تحويل القدس لثكنة عسكرية تأكيد على أنها فلسطينية عربية بامتياز

المالكي يبحث مع سفير هولندا لدى فلسطين سُبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي

المالكي يبحث مع سفير هولندا لدى فلسطين سُبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي

عريقات يدعو العالم لدعم الخطوات السياسية والقانونية الفلسطينية لمحاسبة إسرائيل

عريقات يدعو العالم لدعم الخطوات السياسية والقانونية الفلسطينية لمحاسبة إسرائيل

إصدار العدد 22 من نشرة مدينة روابي

إصدار العدد 22 من نشرة مدينة روابي

أيبك تُكرم موظفيها الفائزين بجائزة الرئيس التنفيذي السنوية للتميز

أيبك تُكرم موظفيها الفائزين بجائزة الرئيس التنفيذي السنوية للتميز

وزير الصحة: نهضنا بقطاعنا الصحي وسنفتتح مشاريع مهمة قريباً

وزير الصحة: نهضنا بقطاعنا الصحي وسنفتتح مشاريع مهمة قريباً

صيام: قرار إخلاء حي بطن الهوى بسلوان سيطال 1200 مواطن

صيام: قرار إخلاء حي بطن الهوى بسلوان سيطال 1200 مواطن

أسعار العملات مقابل الشيكل

أسعار العملات مقابل الشيكل

منوعات

تسريب صورة صادمة للمطرب مجدي طلعت قبل وفاته

تسريب صورة صادمة للمطرب مجدي طلعت قبل وفاته

3 أدلة تثبت فبركة حلقة صافيناز مع رامز جلال

3 أدلة تثبت فبركة حلقة صافيناز مع رامز جلال

عمر متولي يرتبط أخيراً بهذه الفنانة

عمر متولي يرتبط أخيراً بهذه الفنانة

هل ارتبطت مي سليم بمحمد كيلاني؟

هل ارتبطت مي سليم بمحمد كيلاني؟

بعدما أهانهم بشكل جماعي .. محمد رمضان يُلاطف زملائه برسالة جديدة

بعدما أهانهم بشكل جماعي .. محمد رمضان يُلاطف زملائه برسالة جديدة

بنطال هيفاء وهبي &#34;الترتر&#34; سعره خيالي!

بنطال هيفاء وهبي "الترتر" سعره خيالي!

تيم حسن يفجر مفاجأة: وافقت على استبعاد نادين نجيم من&#34;الهيبة&#34;.. والأخيرة ترد

تيم حسن يفجر مفاجأة: وافقت على استبعاد نادين نجيم من"الهيبة".. والأخيرة ترد

شيماء سبت تُقاضي طبيب بسبب صورة قديمة لها .. شاهدها

شيماء سبت تُقاضي طبيب بسبب صورة قديمة لها .. شاهدها

سعد الفرج يكشف وصية الملك فهد له أثناء الغزو العراقي

سعد الفرج يكشف وصية الملك فهد له أثناء الغزو العراقي

بعد استغلال إسرائيل لتصريحه.. عادل إمام: أكرههم وهذا ماقصدته عن &#34;حماس&#34;

بعد استغلال إسرائيل لتصريحه.. عادل إمام: أكرههم وهذا ماقصدته عن "حماس"

عربي

الأسد: أتمنى أن يذكرني التاريخ

الأسد: أتمنى أن يذكرني التاريخ

&#34;تُركي آل الشيخ&#34; يُكذّب صحيفة مصرية

"تُركي آل الشيخ" يُكذّب صحيفة مصرية

صور: قادة (قمة مكة) يراقبون المعتمرين في الحرم المكي

صور: قادة (قمة مكة) يراقبون المعتمرين في الحرم المكي

قوات الدفاع الجوي السعودي تعترض صاروخا باليستيا في سماء جازان

قوات الدفاع الجوي السعودي تعترض صاروخا باليستيا في سماء جازان