منصور: سيتم اعتماد مشروع توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني



وأوضح منصور في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم، الاثنين، أن اعتماده يعني بقاء هذا الملف حياً ضمن مناقشات المجتمع الدولي، ومن شأنه تقديم الأمين العام توصيات واقتراحات ضمن تقريره، الذي سيقوم بإعداده عقب اعتماد مشروع القرار، ليتم طرحه مرة أخرى للنظر في مقترحاتة لاعتمادها في مشروع قرار جديد مُلزم للتنفيذ.



وأكد منصور، أن الاجتماعات متواصلة من قبل البعثة الفلسطينية والمجموعة العربية، قبيل انعقاد الدورة الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند (متحدون من أجل السلام) لطرح مشروع القرار حول توفير الحماية الدولية لشعبنا.



وأشار منصور إلى عقد اجتماعين هذا اليوم على مستوى مجموعة الدول الإسلامية، وآخر للمجموعة العربية؛ للاتفاق على الاستراتيجيات والتكتيكات، التي سيتم اللجوء إليها خلال الجلسة المرتقبة للجمعية العامة، لافتاً إلى عقد اجتماعين آخرين مع مجلس سفراء دول الاتحاد الأوروبي، وآخر لمجموعة الدول الأفريقية من أجل أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته؛ لتوفير الحماية الدولية لشعبنا، جراء انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة.



رام الله - دنيا الوطنرجح مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور، اعتماد مشروع قرار توفير الحماية الدولية لشعبنا، الذي سيطرح أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء المقبل.