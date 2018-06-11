صور: الملك عبد الله يصل السعودية بملابس الإحرام

رام الله - دنيا الوطنوصل الملك عبد الله الثاني، مرتديًا ملابس الإحرام، حيث كان في استقباله، بمطار الملك عبد العزيز الدولي، الأمير خالد الفيصل، مستشار العاهل السعودي، وأمير منطقة مكة المكرمة، إضافة إلى وزير الدولة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد الوزير المرافق.وبحسب صحيفة (المدينة) السعودية، فإن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، كان أجرى اتصالات هاتفية بقادة الأردن والإمارات والكويت، لعقد اجتماع رباعي بمكة المكرمة لمناقشة سبل دعم الأردن في أزمتها الاقتصادية، التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي.