شؤون فلسطينية

صيام: قرار إخلاء حي بطن الهوى بسلوان سيطال 1200 مواطن

صيام: قرار إخلاء حي بطن الهوى بسلوان سيطال 1200 مواطن
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر نائب محافظ القدس عبد الله صيام، أن تأجيل محكمة الاحتلال العليا، إصدار قرار بشأن التماس أهالي حي بطن الهوى في سلوان ضد إخلاء منازلهم، يأتي في إطار إجراءات التهويد والأسرلة للمدينة المقدسة.

وقال صيام لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم، الاثنين: إن قرار الإخلاء سيطال 1200 مواطن في المنطقة، مضيفاً بأن الاحتلال يعمل على إخلائهم من أجل تطبيق رؤيته المسماة "مدينة داوود"، واستكمال "الحوض المقدس" البلدة القديمة، والذي يمتد من الشيخ جراح، وينتهي بجورة العناب في الزاوية الجنوبية الغربية للقدس؛ لتجسيد روايتهم.

من جهة ثانية، توقع صيام، أن تغلق سلطات الاحتلال ملف الشهيد محمد أبو خضير، الذي أحرقه المستوطنون قبل عامين، مشيراً إلى أن المماطلة من قبل قضاء الاحتلال في محاكمتهم، تدل على ذلك، لافتاً في السياق إلى التمييز الذي يمارس في محاكم الاحتلال، التي تُبرئ القتلة من المستوطنين.

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