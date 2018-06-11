مجدلاني: المجلس المركزي سينعقد مُنتصف الشهر المقبل

رام الله - دنيا الوطنرجح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، عقد المجلس المركزي منتصف الشهر المقبل.وأشار مجدلاني في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم، الاثنين، إلى أن اللجنة التنفيذية، توافقت على توزيع مهامها خلال اجتماعاتها التي تعقد بشكل يومي.من جهة ثانية، كشف مجدلاني عن الشروع بتحضيرات تتعلق باجتماع سيُعقد قريباً بين االرئيس والمبعوثين الدوليين للسلام، من أجل استطلاع مواقفهم تجاه عقد مؤتمر دولي للسلام.وفيما يتعلق بالتحركات المقبلة، أوضح مجدلاني، أن التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، يأتي لكسر (الفيتو) الأمريكي والتأكيد على ضرورة توفير الحماية الدولية لشعبنا، في ظل تواصل جرائم الاحتلال الإسرائيلي.