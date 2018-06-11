ترامب يستدعي فريدمان بسبب (صفقة القرن)

رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (يسرائيل هيوم)، أنه بعد أن ألغت وزيرة الخارجية الأوروبية، فيدريكا موغريني مشاركتها في مؤتمر اللجنة اليهودية الأمريكية - (AJC) في القدس، سيتغيب عنه، أيضاً، أحد المتحدثين الرئيسيين، السفير الأمريكي ديفيد فريدمان.وتأتي رحلة فريدمان المفاجئة في ظل العديد من التقارير التي أفادت بأن الإدارة على وشك تقديم خطتها السياسية (صفقة القرن) قريباً، وفق (يسرائيل هيوم)، في حين قال مصدر في البيت الأبيض للصحيفة: إن "الخطة ليست جاهزة بعد ولكنها دخلت مراحلها النهائية، وأن ترامب استدعى فريدمان لأجل ذلك".وبدلاً من التحدث في المؤتمر كما هو مخطط، ترك السفير فريدمان تحية مسجلة يقول فيها: "أنا آسف لأنني لا أستطيع شخصياً التواجد معكم الليلة في المؤتمر.. عندما تشاهدون التحية سأكون في واشنطن".لكن السبب وراء غياب فريدمان، مثير للاهتمام، وفق جيفري أرونسون، أحد كبار المتبرعين لـ (AJC)، حيث قال: "إن فريدمان لن يأتي لأنه استُدعي لإجراء مناقشات عاجلة في واشنطن بشأن عملية السلام".وأكدت السفارة الأمريكية في القدس، أن فريدمان قد غادر إلى الولايات المتحدة، وأنه خلال رحلاته هناك، ستُعقد اجتماعات في وزارة الخارجية والبيت الأبيض.