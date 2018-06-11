شؤون فلسطينية

ما هي التسهيلات الإنسانية لقطاع غزة التي تَتحدث عنها إسرائيل؟

ما هي التسهيلات الإنسانية لقطاع غزة التي تَتحدث عنها إسرائيل؟
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، عن بعض التسهيلات التي قد تُقدم لقطاع غزة، ونوقشت أمس، في اجتماع المجلس السياسي الأمني المصغر بحكومة نتنياهو (كابينت) والتي ستناقش لاحقًا.

ومن بين الخطط إنشاء محطة لتحلية المياه؛ إنشاء خط جديد للتيار الكهربائي، بهدف مضاعفة كمية الكهرباء لقطاع غزة؛ مد خط أنابيب للغاز الطبيعي من إسرائيل إلى غزة؛ إقامة منشأة الصرف الصحي وموقع لجمع النفايات، إضافة إلى تطوير منطقة (إيرز) الصناعية، وغير ذلك.

وكان كبار المسؤولين في الجهاز الأمني الإسرائيلي، قد حذروا مؤخراً من انهيار اقتصادي (مطلق) في قطاع غزة، وخاصة شبكات البنية التحتية المدنية.

وناقش (كابينت) أمس الوضع الاقتصادي في قطاع غزة لمدة ثلاث ساعات، وخلال المناقشة لم يتم اتخاذ قرارات بشأن التسهيلات الإنسانية، وإنما جرت مناقشة الخطط التي تمت الموافقة عليها في السابق في مجال البنية التحتية.

وفي الأسبوع الماضي، قال بنيامين نتنياهو: إن إسرائيل تدرس كيفية منع الانهيار الإنساني في قطاع غزة.

وذكر، بعد اجتماعه مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في ألمانيا، أن "إسرائيل هي أكثر من عملت، وربما تكون الوحيدة التي تعمل في هذه القضية"، متابعًا: تم البحث مع ميركل "خطة لتحسين المعابر" بقطاع غزة.

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