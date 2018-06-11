قادة الاحتلال يُهددون غزة: (الجرف الصامد) لم تنتهِ

رام الله - دنيا الوطنأطلق غادي آيزنكوت رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، تهديدات جديدة ضد قادة حركة (حماس) في قطاع غزة.وقال آيزنكوت، خلال مراسم تعيين قائد قيادة الجنوب الجديد: إن "الحرب الأخيرة في غزة لم تنتهِ من جانبنا، ما دام جنودنا في أسر حماس"، وفق ما أورده موقع المصدر الإسرائيلي.وذكر، أن "هناك تحديات كثيرة تتعرض لها منطقة الحدود الجنوبية الإسرائيلية"، مضيفًا: "في الأسابيع الماضية، واجهت قيادة الجنوب هجمات، وعملت على حماية الإسرائيليين في الجنوب، من خلال محاولة إحباط اعتداءات، ومنح شعور بالأمان للإسرائيليين".وتابع: "كل ذلك يأتي، في حين تختار حماس أن تستثمر جهودها في محاولات اختراق الأراضي الإسرائيلية، وتُشجع العمليات من خلال أعمال الشغب والعنف، ويشكل ضباط الجيش والجنود درعاً واقياً للإسرائيليين".بدوره، قال القائد الجديد لـ (لواء قيادة الجنوب) هرتسي ليفي: إن "هناك الكثير من التحديات التي تقف أمام القيادة مؤخراً؛ بدءاً بالمظاهرات، وانتهاء بمحاولات إطلاق الصواريخ باتجاه المناطق الواقعة عند التفافي غزة".وأشار ليفي، إلى أنه "بعد مرور نحو أربع سنوات من عملية الجرف الصامد 2014، لم تنتهِ مهمتنا بعد، وسيحدث ذلك بعد إعادة جثماني شاؤول آرون وهدار غولدين، وبعد دفنهما في إسرائيل".