شؤون فلسطينية

الطقس: أجواء ربيعية مُعتدلة ومُغبرة

الطقس: أجواء ربيعية مُعتدلة ومُغبرة
رام الله - دنيا الوطن
 توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن يكون الجو، اليوم، الاثنين، غائماً جزئياً إلى صافٍ وربيعياً لطيفاً ومعتدلاً في معظم المناطق ومغبراً أحياناً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة؛لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط  ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، تكون الأجواء صافية إلى غائمة جزئياً وباردة نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفة في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغداً الثلاثاء يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وربيعياً لطيفاً ومعتدلاً في معظم المناطق ومغبراً أحياناً، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود ثلاث درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار المحلية فوق مختلف المناطق، وقد تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما الأربعاء يكون الجو غائماً جزئياً وربيعياً لطيفاً ومعتدلاً في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود ثلاث درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام  بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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