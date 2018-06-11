شؤون فلسطينية

إلقاء زجاجة حارقة تجاه سيارة مستوطن في عزون بقلقيلية

إلقاء زجاجة حارقة تجاه سيارة مستوطن في عزون بقلقيلية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت مصادر إسرائيلية، أن زجاجة حارقة، ألقيت مساء أمس الأحد، تجاه سيارة مستوطن قرب بلدة عزون بمحافظة قلقيلية، دون أن تتسبب بأي أضرار أو إصابات.

وفي بلدة حزما شمال شرق القدس، أصيب مستوطن بجروح طفيفة، جراء تعرض سيارته للرشق بالحجارة، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).

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