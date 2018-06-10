الضميري: من حق الناس أن يعبروا عن رأيهم وهذا يكفله القانون

خاص- دنيا الوطنتظاهرت مجموعة شبابية مساء اليوم الأحد، في مدينة رام الله، احتجاجاً على الإجراءات التي تفرضها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة.وتعقيباً على هذه التظاهرات، قال اللواء عدنان الضميري، المتحدث باسم الأجهزة الأمنية في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "هناك أناس يعبرون عن رأيهم، وهذا مكفول وفقاً للقانون".وأضاف: "ليس لدينا اي مشكلة في أن يعبر الناس عن رأيهم، بالطرق السلمية"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المظاهرات لم تُسجل أي تجاوزات للقانون.