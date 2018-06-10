(يديعوت): الجيش الإسرائيلي دعم مقترحاً لتقديم مساعدات للفلسطينيين وليبرمان عارض

رام الله - دنيا الوطنأعلنت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي دعم مقترحاً خلال اجتماع (الكابينت) اليوم الأحد، لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للفلسطينيين بغزة؛ لتجنب الانهيار.وأشارت الصحفية ذاتها، إلى أن أفيغدور ليبرمان وزير جيش الاحتلال، عارض هذا المشروع.وفي السياق، أوضحت (يديعوت)، أن اجتماع (الكابينت) كشف عن الفجوة بين ليبرمان وقيادة الجيش الإسرائيلي.