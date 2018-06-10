معروف: اعتراف قادة الاحتلال بهزيمتهم بمسيرات العودة أكبر شهادة للإعلام الفلسطيني

قال سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: "عندما يتحدث العديد من قادة الاحتلال عن الهزيمة الساحقة التي مني بها جيشهم، فهي أكبر شهادة، يمكن أن توجه للإعلام الفلسطيني".





جاء ذلك في لقاء خاص مع "دنيا الوطن" خلال مأدبة إفطار جماعية نظمها مكتب الإعلام الحكومي اليوم الأحد، تكريماً للشهداء والجرحى الصحفيين، تحت عنوان "فرسان الحقيقة".





وأضاف معروف: "عندما نسأل عن تقييم أداء الإعلام الفلسطيني المواكب لمسيرات العودة، فإننا نستشهد بشهادة الاحتلال، فشاهدته في هذا الموضع هي شهادة فخر واعتزاز، يحق للإعلاميين الفلسطينيين أن يفتخروا بها".





بدورها، قالت والدة الشهيد الصحفي ياسر مرتجى: "نفتخر بأن يكون الشهداء الصحفيين، هم شهداء الوطن والحقيقة".





وأضافت: "رغم محاولات القنص والقصف فإننا منصورون".









خاص دنيا الوطن