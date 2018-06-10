نتنياهو يهاجم الرئيس عباس ويطالب بالاعتراف الفلسطيني بـ (يهودية إسرائيل)

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك على خلفية دفع رواتب الأسرى والشهداء من ميزانية السلطة الفلسطينية.







وقال نتنياهو، خلال كلمة له في لقاء المنتدى العالمي، الذي عقده المؤتمر اليهودي الأمريكي في مدينة القدس: "تصوروا ماذا كان يحدث لو أن الرئيس عباس لم يصرف مئات الملايين من الدولارات سنوياً على دفع الرواتب للأسرى، الذين قتلوا مدنيين أبرياء ولأسرهم"، وفق تعبيره.







وأضاف: "تصوروا ماذا كان يحدث لو استثمر الرئيس عباس هذه الأموال في مشروع السلام، تصوروا لو استثمر الفلسطينيون هذه الأموال في رام الله أو حتى في غزة".



وأكمل: "هذا الصراع لم يدر قط على إقامة دولة فلسطينية بل على وجود الدولة اليهودية، وأدعو الفلسطينيين إلى الاعتراف بالدولة اليهودية، وإلى الكف عن دفع الرواتب للأسرى وأهالي الشهداء والاستثمار في السلام".

رام الله - دنيا الوطنوتابع: "لو حدث ذلك لتغير العالم، كان بإمكان الفلسطينيين، أن يطمحوا ليصبحوا علماء وأطباء، وبدلاً من ذلك إنهم يقيمون نصباً تذكارية للقتلة، هذا ما يحدث عندهم، هل ترون مثل هذه الظاهرة هنا أو في أي مكان آخر؟ كلا"، حسب زعمه.