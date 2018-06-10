قوات الدفاع الجوي السعودي تعترض صاروخا باليستيا في سماء جازان

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام سعودية بأن قوات الدفاع الجوي اعترضت صاروخا بالستيا في سماء جازان، جنوبي البلاد مصدره اليمن.وقالت قناة الإخبارية السعودية: "قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخا بالستيا في سماء جازان".تجدر الإشارة إلى أن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، أكد أمس السبت، مقتل ثلاثة مدنيين جراء سقوط قذيفة أطلقها الحوثيون على منطقة جازان.وذكر التحالف أن القذيفة أطلقت بطريقة متعمدة لاستهداف التجمعات السكانية.