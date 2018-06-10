جنرال إسرائيلي: التسهيلات الإسرائيلية لغزة كـ "حبة أكامول لمريض السرطان"

رام الله - دنيا الوطن

قال القائد السابق لفرقة غزة في الجيش الإسرائيلي، إيال آيزنبرغ، إن الأمور على الجبهة مع قطاع غزة، وصلت إلى طريق مسدود منذ سنوات، مضيفاً: "كُتب على الجيش حمل السلاح على تلك الجبهة، ولا يمكن تغيير شيء في الفترة الراهنة".





وأضاف الجنرال الإسرائيلي: "كُتب علينا العيش في منطقة توجب علينا فيها حمل البندقية بشكل دائم، يجب إظهار الحزم لأننا نتحدث عن تنظيم لا يعترف بإسرائيل، وأي تخفيف من هنا أو هناك لن يغير الواقع في غزة".



وأوضح أن الفترة الحالية تشهد تغيرًا في قواعد اللعبة، مبيناً "تسهيلات إسرائيلية للقطاع هي كـ (حبة أكامول لمريض السرطان)"، وفق تبعيره.