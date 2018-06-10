سكان غلاف غزة: سنبني منزلا في موقع سقوط كل طائرة ورقية حارقة
رام الله - دنيا الوطن
قال سكان مستوطنات غلاف غزة: "لن نستسلم للطائرات الورقية، وسنبني منزلا في موقع سقوط كل طائرة"، بحسب ما نقلته القناة السابعة الإسرائيلية.
قال سكان مستوطنات غلاف غزة: "لن نستسلم للطائرات الورقية، وسنبني منزلا في موقع سقوط كل طائرة"، بحسب ما نقلته القناة السابعة الإسرائيلية.
يشار إلى أن 17 حريقاً اندلع منذ صباح اليوم الأحد، في مستوطنات (بئيري) و(كيسوفيم) و(ناحل عوز) بفعل الطائرات الورقية الحارقة التي تطلق من قطاع غزة.
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