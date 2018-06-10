سكان غلاف غزة: سنبني منزلا في موقع سقوط كل طائرة ورقية حارقة





يشار إلى أن 17 حريقاً اندلع منذ صباح اليوم الأحد، في مستوطنات (بئيري) و(كيسوفيم) و(ناحل عوز) بفعل الطائرات الورقية الحارقة التي تطلق من قطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطنقال سكان مستوطنات غلاف غزة: "لن نستسلم للطائرات الورقية، وسنبني منزلا في موقع سقوط كل طائرة"، بحسب ما نقلته القناة السابعة الإسرائيلية.