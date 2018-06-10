حريق يلتهم مخازن صناديق الاقتراع في بغداد قبل إعادة الفرز اليدوي

رام الله - دنيا الوطناندلع حريق كبير، اليوم الاحد، في اكبر مخازن صناديق الاقتراع الواقعة في الرصافة بالجانب الشرقي من مدينة بغداد ، وذلك قبل البدء بإعادة الفرز اليدوي للاصوات التي تم الادلاء بها في الانتخابات التشريعية العراقية، على ما أعلن مسؤول امني عراقي.ولم تحدد السلطات اسباب اندلاع الحريق، لكنه جاء بعد قرار البرلمان إعادة العد والفرز لاكثر من 10 ملايين صوت بشكل يدوي، اثر مزاعم عن حصول عمليات تزوير كبيرة خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 ايار/مايو الماضي، وفاز فيها التحالف الذي يقوده الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).وقال اللواء سعد معن المتحدث باسم وزارة الداخلية في فيديو قصير وزعه مكتبه الاعلامي: "نقف الان امامنا المخازن الثلاثة التي تضم صناديق الاقتراع، نحاول الحد بينها وبين المخزن المحترق".واكد ان المخزن الذي احترق يضم اجهزة وووثائق تابعة لمفوضية الانتخابات وبعض صناديق الاقتراع، لكنه اوضح ان "المخازن المهمة التي تضم فقط صناديق لم يطاولها الحريق".وتزامن الحادث مع قرار مجلس القضاء الاعلى تعيين قضاة للاشرف على عمليات العد والفرز اليدوي بدل اعضاء مجلس المفوضين الذين اوقفوا عن العمل.وقال القاضي عبد الستار بيرقدار، المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى: "إن جلسة مجلس القضاء الاعلى شهدت تسمية القضاة المرشحين للانتداب للقيام بصلاحيات مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حسب احكام المادة (4) من قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات والقضاة المرشحين لإشغال مهمة مدراء مكاتب المفوضية في المحافظات".وبعد ادعاءات بالتزوير، تمكن البرلمان المنتهية ولايته من عقد جلسة الاربعاء، قرر خلالها تجميد عمل المفوضية وإحالة ملفها على القضاء للاشراف على عمليات العد والفزر اليدوي بدلا من الالكتروني.وكان قانون المفوضية القديم لا يسمح بهذا الاجراء، لكن البرلمان تمكن من اجراء تعديل للقانون واقراره ما جعل الامر ممكنا.وتخيم حالة من الإرباك في العراق منذ اجراء الانتخابات في 12 أيار/مايو الماضي، نتيجة اتهامات بالتلاعب وتزوير النتائج.وقرر البرلمان كذلك الغاء اصوات الخارج التي يعتقد انها شهدت اكبر عمليات تلاعب.كما تشهد مدينة كركوك اعتصاما منذ اعلان النتائج احتجاجا على فوز حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بستة مقاعد مقابل ثلاثة للعرب والتركمان.وفاجأ ائتلاف (سائرون) الذي يدعمه الزعيم الشيعي الشعبوي مقتدى الصدر، الجميع بحلوله في المرتبة الأولى بين الفائزين في الانتخابات، متقدما على ائتلاف (الفتح) الممثل خصوصا بقادة من الحشد الشعبي، ما جعله اللاعب الابرز من أجل تشكيل التكتّل الاكبر في مجلس النواب.وشاهد مراسل وكالة (فرانس برس) فرق الدفاع المدني تقوم باخراج الصناديق التي احترق عدد منها من داخل المخازن.ووجه ضابط برتبة عقيد نداء يطلب فيه ارسال شاحنات لنقل صناديق الاقتراع التي تم اخراجها من موقع الحريق.وحاول مرشح الانتخابات الخاسر فتاح الشيخ دخول مكان الحريق من دون جدوى، واصفا ما حصل بأنه "جريمة".ورغم مشاركة تسعة فرق للاطفاء في محاولة اخماد النيران، اكد مدير الدفاع المدني انهم بحاجة الى ساعتين للسيطرة على الحريق بشكل كامل.وقال المهندس احمد خوام، مدير عام بلدية مركز الرصافة بعد مغادرته موقع الحريق: "إن الحريق كبير جدا وأدى الى احتراق مخزّنين بالكامل وجزء من مخزن ثالث".واكد احتراق عدد كبير من صناديق الاقتراع مع التمكن من انقاذ عدد كبير اخر في الوقت نفسه.وشهدت الانتخابات العراقية نسبة مقاطعة قياسية مع تجاهل العراقيين للنخبة السياسية التي تحوم حولها شبهات الفساد وحكمت البلاد منذ الاطاحة بصدام حسين عام 2013.