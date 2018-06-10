منذ الصباح.. 17 حريقاً بمستوطنات غلاف غزة بفعل الطائرات الورقية والبالونات الحارقة





وأشار الموقع ذاته، إلى أن معظم الحرائق تركزت في مستوطنات (بئيري)، و(كيسوفيم)، و(ناحل عوز).









رام الله - دنيا الوطنأكدت القناة 14 الإسرائيلية أن اجمالي الحرائق التي اندلعت في مستوطنات غلاف غزة منذ صباح اليوم الأحد، بفعل الطائرات الورقية والبالونات الحارقة، وصل الى 17 حريقاً.