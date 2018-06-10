منذ الصباح.. 17 حريقاً بمستوطنات غلاف غزة بفعل الطائرات الورقية والبالونات الحارقة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت القناة 14 الإسرائيلية أن اجمالي الحرائق التي اندلعت في مستوطنات غلاف غزة منذ صباح اليوم الأحد، بفعل الطائرات الورقية والبالونات الحارقة، وصل الى 17 حريقاً.
أكدت القناة 14 الإسرائيلية أن اجمالي الحرائق التي اندلعت في مستوطنات غلاف غزة منذ صباح اليوم الأحد، بفعل الطائرات الورقية والبالونات الحارقة، وصل الى 17 حريقاً.
وأشار الموقع ذاته، إلى أن معظم الحرائق تركزت في مستوطنات (بئيري)، و(كيسوفيم)، و(ناحل عوز).
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