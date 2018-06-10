هذا ما بحثه اجتماع (الكابينت) الإسرائيلي بشأن الأوضاع في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن

كشف القناة الإسرائيلية (14) تفاصيل اجتماع المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، والذي جرى عقده اليوم، الأحد، لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة، والتوصل إلى تسوية سياسية بالقطاع.





وقالت القناة، إنه خلال الاجتماع، تم مناقشة تنفيذ مشاريع إنسانية في قطاع غزة على المدى القصير والمتوسط ​​والطويل.





وأوضحت القناة، أن وزير الجيش أفيغدور ليبرمان، أوضح خلال الاجتماع، أن جميع مشاريع البنية التحتية على المدى المتوسط ​​والطويل، يجب أن تكون مشروطة بعودة الجنود والمدنيين المحتجزين لدى حماس، فيما لم يقدم ممثلو الجيش الإسرائيلي موقفًا مختلفًا.





وأضافت، نقلاً عن مصدر رفيع المستوى، شارك في اجتماع الكابينت، أن ممثلي الجيش الإسرائيلي، أوضحوا أن هناك صعوبة في مكافحة مطلقي الطائرات الورقية، لأنها تًطلق من عمق قطاع غزة، وهناك أيضاً خوف من إطلاق النار عليهم لأن جزءاً كبيراً ممن يستخدمها هم من المراهقين أو الأطفال.



