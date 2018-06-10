بحر يشيد بدور دولة جنوب أفريقيا بالتصدي لقرار الرئيس الأمريكي

رام الله - دنيا الوطناستقبل د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني سفير دولة جنوب أفريقيا في فلسطين أشرف سليمان، بمقر مكتبه بمدينة غزة، بحضور رئيس اللجنة القانونية في المجلس المستشار محمد فرج الغول، ومقرر لجنة الأمن والداخلية النائب مروان أبو راس، وأمين عام المجلس نافذ المدهون.وأشاد د. بحر بمواقف جنوب افريقيا ودور البرلمان في دعم القضية الفلسطينية ومقاطعة البضائع الإسرائيلية، وعبر عن امله في استمرار الدعم والتأييد من جنوب افريقيا لشعبنا وقضيته العادلة.واستعرض د. بحر الوضع الإنساني في قطاع غزة نتيجة استمرار الحصار المفروض من السلطة واطراف أخرى، ولفت إلى جرائم الاحتلال ضد الإنسانية والمخالفة للقوانين الدولية التي ارتكبها الاحتلال بحق المدنيين المشاركين في مسيرات العودة السلمية.كما طالب بحر سفير جنوب أفريقيا بالضغط على الوكالة تجاه تراجع خدامتها للاجئين الفلسطينيين، ومواقفها السلبية من قضيتهم.وأكد على دعم التشريعي للمصالحة التي تعتبر مطلب ديني ووطني واخلاقي، مقدرا جهود جنوب أفريقيا في دعم المصالحة.من جهته أكد السفير أشرف سليمان دعم بلاده جهود المصالحة الفلسطينية، ملفتا إلى أن دولته ستعمل خلال الفترة المقبلة لدعوة حماس وفتح لاستكمال المصالحة، مشددا على أن القضية الفلسطينية هي الأولى في الشرق الأوسط.