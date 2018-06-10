صورة: عملة جديدة من فئة 500 و1000 شيكل
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، صورة لعملة ورقية جديدة، بفئة 500 شيكل و1000 شيكل.
ووفقًا للبنك المركزي الإسرائيلي، فإن هذه العملة، أصبحت متاحة في البنوك الإسرائيلية، وسيتم ضخها إلى الأسواق والبنوك الفلسطينية في الشهر المقبل.
نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، صورة لعملة ورقية جديدة، بفئة 500 شيكل و1000 شيكل.
ووفقًا للبنك المركزي الإسرائيلي، فإن هذه العملة، أصبحت متاحة في البنوك الإسرائيلية، وسيتم ضخها إلى الأسواق والبنوك الفلسطينية في الشهر المقبل.
التعليقات