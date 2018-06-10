شؤون فلسطينية

(هارلي دافيدسون) و(جيب) تجددان شراكتهما في العام 2018

(هارلي دافيدسون) و(جيب) تجددان شراكتهما في العام 2018
(هارلي دافيدسون) و(جيب)
رام الله - دنيا الوطن
جددت هارلي دافيدسون وشركة جيب شراكتهم الأوروبية، وللعام الخامس على التوالي، لتبقى العلامة التجارية لجيب شريكاً رئيسياً وراعياً رسمياً لأحداث وفعاليات هارلي دافيدسون الرئيسية في أوروبا، ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ولا يوجد علامات تجارية أكثر إبداعًا وتميزاً من هارلي- ديفيدسون أو جيب، فكل منهما يفتخر بتاريخ طويل وأسطوري على المسرح العالمي، وكلاهما ينتجان مركبات تغلف جوهر الحرية وروح المغامرة.

واستناداً إلى النجاح الذي حققته السنوات الأربع الماضية، ستحظى جيب بحضور أكبر في ثلاث فعاليات كبرى في هارلي ديفيدسون الأوروبية، في مهرجان أوروبا في سان تروبيه، بفرنسا، والذكرى السنوية الـ 115 لهارلي- ديفيدسون في براغ، بالتشيك، والأسبوع الأوروبي للدراجات في النمسا.

وستحضر جيب أيضًا فعاليات هارلي-ديفيدسون الأخرى خلال العام، منها الأسبوع الإفريقي للدراجات في جنوب إفريقيا، ورالي توسكانا في إيطاليا، وفعالية (Thunder in The Glens) في اسكتلندا، إضافة إلى أن جيب ستعرض سياراتها في المناسبات المحلية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وسيتاح خلالها للزوار فرصة إختبار القيادة لمجموعة جيب بالكامل. وستكون الضيف المميز في كل فعالية هو أحد المنتجات الجديدة التي ستعزز نطاق جيب هذا العام، بما في ذلك سيارة رانجلر الجديدة كلياً. وأيضاً ستتوفر المجموعة الكاملة من الدراجات النارية هارلي ديفيدسون 2018، بما فيها طراز (Softail) الجديد كليًا، وستكون معروضة ومتوفرة لتجربتها في جميع الفعاليات.

تشترك العلاماتان التجاريتان بمجموعة من القيم الأساسية؛ كالحرية، والمغامرة، والشغف للطريق المفتوح، مع جميع الخبرات التي تجلبها، وكلاهما ينتجان سيارات تغلف جوهر الحرية وروح المغامرة وتتيحان لعملائهما بأن يعيشوا شخصيتهم بطريقة قوية ومميزة، كما يشترك مالكو العلامتين التجاريتين في الشعور بالانتماء الذي غالباً ما يترجم إلى سيارات مخصصة للغاية، تعكس إبداع أصحابهم وشخصيتهم.

أخبار ذات صلة

صورة: عملة جديدة من فئة 500 و1000 شيكل

صورة: عملة جديدة من فئة 500 و1000 شيكل

&#34;الإسلامي الفلسطيني&#34; يُدخل البهجة على أطفال مركز حماية الطفولة في طولكرم

"الإسلامي الفلسطيني" يُدخل البهجة على أطفال مركز حماية الطفولة في طولكرم

حملة المقاطعة تستنكر عزم وفد إندونيسي زيارة إسرائيل

حملة المقاطعة تستنكر عزم وفد إندونيسي زيارة إسرائيل

للعام الثالث على التوالي.. (أيبك) تشارك أطفال (SOS) فرحة الشهر الفضيل

للعام الثالث على التوالي.. (أيبك) تشارك أطفال (SOS) فرحة الشهر الفضيل

ليبرمان: التسهيلات لغزة مقابل جنودنا

ليبرمان: التسهيلات لغزة مقابل جنودنا

الإعلام: المُتطرف فريد الأب الروحي للتحريض ضد (الأقصى)

الإعلام: المُتطرف فريد الأب الروحي للتحريض ضد (الأقصى)

&#34;إنشاء جزيرة قبالة غزة&#34; خارج نقاشات (كابينت)

"إنشاء جزيرة قبالة غزة" خارج نقاشات (كابينت)

الخارجية: تُحذر المجتمع الدولي من سياسة إسرائيل الترويج للقدس عاصمة لها

الخارجية: تُحذر المجتمع الدولي من سياسة إسرائيل الترويج للقدس عاصمة لها

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

&#34;الإسلامي الفلسطيني&#34; يُدخل البهجة على أطفال مركز حماية الطفولة في طولكرم

"الإسلامي الفلسطيني" يُدخل البهجة على أطفال مركز حماية الطفولة في طولكرم

(هارلي دافيدسون) و(جيب) تجددان شراكتهما في العام 2018

(هارلي دافيدسون) و(جيب) تجددان شراكتهما في العام 2018

حملة المقاطعة تستنكر عزم وفد إندونيسي زيارة إسرائيل

حملة المقاطعة تستنكر عزم وفد إندونيسي زيارة إسرائيل

للعام الثالث على التوالي.. (أيبك) تشارك أطفال (SOS) فرحة الشهر الفضيل

للعام الثالث على التوالي.. (أيبك) تشارك أطفال (SOS) فرحة الشهر الفضيل

الإعلام: المُتطرف فريد الأب الروحي للتحريض ضد (الأقصى)

الإعلام: المُتطرف فريد الأب الروحي للتحريض ضد (الأقصى)

الخارجية: تُحذر المجتمع الدولي من سياسة إسرائيل الترويج للقدس عاصمة لها

الخارجية: تُحذر المجتمع الدولي من سياسة إسرائيل الترويج للقدس عاصمة لها

الإعلام: &#34;قضاء&#34; الاحتلال يُمهد لإطلاق قتلة الشهيد أبو خضير

الإعلام: "قضاء" الاحتلال يُمهد لإطلاق قتلة الشهيد أبو خضير

بعد قرارات الأمن الوطني.. مجلس القضاء الأعلى يُصدر بيانًا صحفيًا

بعد قرارات الأمن الوطني.. مجلس القضاء الأعلى يُصدر بيانًا صحفيًا

منوعات

أول رد من المذيعتان الأردنيتان بعد سخريتهما من &#34;هتوف&#34;

أول رد من المذيعتان الأردنيتان بعد سخريتهما من "هتوف"

هل انتقل وائل الإبراشي إلى MBC؟ شاهد رده الصارم

هل انتقل وائل الإبراشي إلى MBC؟ شاهد رده الصارم

ضحايا &#34;ويكيبيديا&#34;.. وصف نجمة مشهورة بـ&#34;الإباحية&#34;وقتل ممثل على قيد الحياة

ضحايا "ويكيبيديا".. وصف نجمة مشهورة بـ"الإباحية"وقتل ممثل على قيد الحياة

وفاة نجل الفنان شعبان حسين

وفاة نجل الفنان شعبان حسين

بعد الاستهزاء بها.. الهدايا تنهال على الأردنية &#34;هتوف&#34; وعائلتها تصدر بيان

بعد الاستهزاء بها.. الهدايا تنهال على الأردنية "هتوف" وعائلتها تصدر بيان

تيم حسن يكشف بداية حبه لوفاء الكيلاني .. الشرارة في برنامج&#34;الحكم&#34;

تيم حسن يكشف بداية حبه لوفاء الكيلاني .. الشرارة في برنامج"الحكم"

حظرته الكويت وسمحت السعودية بعرضه..تعرف على قصة الفيلم المحظور منذ 40 عاماً

حظرته الكويت وسمحت السعودية بعرضه..تعرف على قصة الفيلم المحظور منذ 40 عاماً

رغم ابتعادها عن الفن .. حلا شيحا غاضبة من جمهورها سبب فعلتهم

رغم ابتعادها عن الفن .. حلا شيحا غاضبة من جمهورها سبب فعلتهم

إعلاميتان أردنيتان تثيران الغضب بسبب مافعلاه بمشتركة على الهواء مباشرة!

إعلاميتان أردنيتان تثيران الغضب بسبب مافعلاه بمشتركة على الهواء مباشرة!

عربي

مصرع قيادات بارزة في تنظيم القاعدة بدرنة الليبية

مصرع قيادات بارزة في تنظيم القاعدة بدرنة الليبية

بعد قرار قمة مكة.. السيسي: نثمن جهود العاهل السعودي بشأن الأردن

بعد قرار قمة مكة.. السيسي: نثمن جهود العاهل السعودي بشأن الأردن

المغرب ينقذ مئات المهاجرين في المتوسط والأطلسي

المغرب ينقذ مئات المهاجرين في المتوسط والأطلسي

الحرس الثوري الإيراني يقتل تسعة أشخاص عبروا الحدود العراقية

الحرس الثوري الإيراني يقتل تسعة أشخاص عبروا الحدود العراقية