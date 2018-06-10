(هارلي دافيدسون) و(جيب) تجددان شراكتهما في العام 2018

رام الله - دنيا الوطنجددت هارلي دافيدسون وشركة جيب شراكتهم الأوروبية، وللعام الخامس على التوالي، لتبقى العلامة التجارية لجيب شريكاً رئيسياً وراعياً رسمياً لأحداث وفعاليات هارلي دافيدسون الرئيسية في أوروبا، ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.ولا يوجد علامات تجارية أكثر إبداعًا وتميزاً من هارلي- ديفيدسون أو جيب، فكل منهما يفتخر بتاريخ طويل وأسطوري على المسرح العالمي، وكلاهما ينتجان مركبات تغلف جوهر الحرية وروح المغامرة.واستناداً إلى النجاح الذي حققته السنوات الأربع الماضية، ستحظى جيب بحضور أكبر في ثلاث فعاليات كبرى في هارلي ديفيدسون الأوروبية، في مهرجان أوروبا في سان تروبيه، بفرنسا، والذكرى السنوية الـ 115 لهارلي- ديفيدسون في براغ، بالتشيك، والأسبوع الأوروبي للدراجات في النمسا.وستحضر جيب أيضًا فعاليات هارلي-ديفيدسون الأخرى خلال العام، منها الأسبوع الإفريقي للدراجات في جنوب إفريقيا، ورالي توسكانا في إيطاليا، وفعالية (Thunder in The Glens) في اسكتلندا، إضافة إلى أن جيب ستعرض سياراتها في المناسبات المحلية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.وسيتاح خلالها للزوار فرصة إختبار القيادة لمجموعة جيب بالكامل. وستكون الضيف المميز في كل فعالية هو أحد المنتجات الجديدة التي ستعزز نطاق جيب هذا العام، بما في ذلك سيارة رانجلر الجديدة كلياً. وأيضاً ستتوفر المجموعة الكاملة من الدراجات النارية هارلي ديفيدسون 2018، بما فيها طراز (Softail) الجديد كليًا، وستكون معروضة ومتوفرة لتجربتها في جميع الفعاليات.تشترك العلاماتان التجاريتان بمجموعة من القيم الأساسية؛ كالحرية، والمغامرة، والشغف للطريق المفتوح، مع جميع الخبرات التي تجلبها، وكلاهما ينتجان سيارات تغلف جوهر الحرية وروح المغامرة وتتيحان لعملائهما بأن يعيشوا شخصيتهم بطريقة قوية ومميزة، كما يشترك مالكو العلامتين التجاريتين في الشعور بالانتماء الذي غالباً ما يترجم إلى سيارات مخصصة للغاية، تعكس إبداع أصحابهم وشخصيتهم.