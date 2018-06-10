حملة المقاطعة تستنكر عزم وفد إندونيسي زيارة إسرائيل

رام الله - دنيا الوطندانت حملة المقاطعة- فلسطين، بشدة، ما يتداوله الاعلام حول اعتزام وفد رفيع المستوى من جمعية "نهضة العلماء" الإندونيسية زيارة إسرائيل الأسبوع المقبل.وقالت الحملة: إن مثل هذه الزيارات المشينة والمرفوضة وبالأخص الدينية منها، والتي تعتبر الأشد خطورة، في هذا الوقت الحساس من تاريخ القضية الفلسطينية، إنما تمنح الاحتلال الشرعية والغطاء لزيادة وتيرة هجمته على الفلسطينيين والتضيق عليهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم، والتي كان آخرها ارتقاء أكثر من 130 شهيدًا في مسيرات العودة الكبرى السلمية، وإصابة ما يزيد عن 14700 شخص آخرين، مضيفة: كنّا نتوقع في هذا الوقت الذي تسيل فيه دماء شعبنا في كل مكان، دعماً ومساندة لكبح جماح الاحتلال.وكانت قد صدرت عدة تقارير إخبارية، تناقلتها وسائل الإعلام، أن وفدًا رفيع المستوى من جمعية "نهضة العلماء" الإندونيسية برئاسة رجل الدين يحيى ثقوف، سيزور إسرائيل في الأسبوع القادم لدفع الحوار بين الديانات الإسلامية واليهودية والمسيحية.وأشادت الحملة بالدور الإندونيسي البارز والمتقدم في دعم القضية الفلسطينية، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في العديد من الميادين والمحافل، ودعمها للحفاظ على مقدساتنا، لا سيما أنها تعتبر أكبر دولة إسلامية في العالم.وفي بيانها، طالبت الحملة الجهات الرسمية، وجمعية نهضة العلماء، بتوضيح موقفها من ذلك، مطالبين بإلغائها ومحذرين من أن شعبنا الفلسطيني لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذا التطبيع العلني، ولن يسمح بتمرير هذه الزيارات، وسيلاقيها بما تستحق.إلى ذلك، دعت الحملة، الشعب والحكومة الإندونيسية للاستمرار بمقاطعة الاحتلال، بل والتصدي له في كل المجالات، وبذل المزيد من الجهود لعزل الاحتلال، وفضح جرائمه أمام العالم، والضغط عليه لوقف عدوانه، و حصاره الظالم لشعبنا.