للعام الثالث على التوالي.. (أيبك) تشارك أطفال (SOS) فرحة الشهر الفضيل

رام الله - دنيا الوطنأقامت الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار- (أيبك)، الإفطار الرمضاني السنوي لقرية الأطفال (SOS)- فلسطين في مدينة بيت لحم، ضم أطفال وأمهات القرية، وبحضور رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لأيبك، السيد طارق عمر العقاد، والمدير الوطني لقرى الأطفال في فلسطين، السيد محمد الشلالدة.وتخلل حفل الإفطار، توزيع الهدايا على الأطفال وفعاليات ترفيهية، ومسابقات وألعاب متنوعة، ساهمت في إضفاء أجواء من الفرح في قلوب الأطفال.واجتمع العقاد مع المدير الوطني لقرى الأطفال وطاقم إدارة القرية، كما قام بجولة تفقد خلالها مرافق القرية وبيوتها، كما عبر العقاد عن سعادته الكبيرة بمشاركة الأطفال بهذه الأجواء المفعمة بالفرح في شهر رمضان المبارك، مضيفاً بأننا فخورون بدعم هذه المؤسسة التي تقدم خدماتها الإنسانية لتعزيز قيم الترابط والتكافل الاجتماعي، ومساعدة هؤلاء الأطفال في مسيرتهم التعليمية والمهنية، وبعث الأمل لهم بمستقبل أفضل.يذكر، أن هذا الإفطار الرمضاني تنظمه (أيبك) بشكل سنوي، وهو جزء من مسؤوليتها الاجتماعية لتقديم الدعم والمساندة لقرى الأطفال (SOS)– فلسطين. وكانت أيبك وقعت في عام 2015، اتفاقية دعم ورعاية قرى الأطفال (SOS) فلسطين لمدة ثلاث سنوات مخصصة لبرنامج رعاية الأسرة في قرى الأطفال وبرنامج "التعليم من أجل مستقبل أفضل".