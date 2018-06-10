ليبرمان: التسهيلات لغزة مقابل جنودنا

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أن إقرار أي تسهيلات لقطاع غزة، لن يتم قبل استعادة جثماني الجنديين الإسرائيليين، هدار جولدين وآرون شاؤول، المحتجزين لدى حركة حماس منذ عملية (الجرف الصامد) عام 2014م.جاءت تصريحات ليبرمان قبيل مناقشة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (كابينت) مقترحات لإقرار تسهيلات بغزة، وفق خطتين رئيسيتين مطروحتين، الأولى: خطة المبعوث الدولي للأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف، والثانية: خطة الوزير الإسرائيلي يسرائيل كاتس، التي يبدو أنها لن يؤخذ بها، وفق ما قاله كاتس.وكرر ليبرمان، أن حكومته، ليست مسؤولة عن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وأن من يعيق تحويل الأموال للقطاع هو الرئيس الفلسطيني محمود عباس من جهة، وقيام حماس من جهة ثانية بتوجيه الأموال لحفر الأنفاق، حسب زعمه.