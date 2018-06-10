بعد زيارتها للمسجد الأقصى.. إعلامية عربية لكاتب إسرائيلي: شكرًا يا ابن العم

رام الله - دنيا الوطننشرت الإعلامية والكاتبة الكويتية فجر السعيد، تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وجهت من خلالها، رسائل شكر للكاتب الإسرائيلي إيدي كوهين، وذلك بعد زيارتها لمدينة القدس.إلى ذلك، نشرت (فيديو)، وهي في القدس وكتبت عليه معلقة: "ابن العم، تفضل هذا فيديو لدخولنا للمسجد الأقصى، وللأسف لم يسمح لنا بالتصوير بالمعبر لأن التصوير كان ممنوعاً، ولم أرد أن أخالف التعليمات، وإلا كنت صورت لك كيف قدموا لنا القهوة والتمر والبسكوت وتعاملوا معانا برقي".وكتب كوهين، ردًا على تغريدة السعيد قائلًا: "نورتي (أورشليم)، وصدقيني بلشت أرتاح لك يا أم عثمان، نعم نحن نحترم المقدسات والمشاعر الإسلامية، ونحافظ عليها ونرعاها، كذلك.. شكرًا لك لإبراز وجه إسرائيل الحضاري، للعالم العربي، وهذه هي حقائق عنا".في أعقاب ذلك، ردت السعيد بتغريدة أخرى قائلة: "شكرًا ابن العم على الترحيب، وسبقك بالترحيب الجنود اللي بيفتشونا في دخولنا الحرم، كانوا منتهى الذوق بالتعامل بالذات لما قلنالهم احنا من الكويت قالوا: يا هلا بكل أهل الخليج".وأضافت: "أما بخصوص دعوتك فاعذرني لن أدخل القدس مرة ثالثة، إذا الله كتبلي زيارة إلا عن طريق جسر الملك حسين".