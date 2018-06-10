شؤون فلسطينية

الإعلام: المُتطرف فريد الأب الروحي للتحريض ضد (الأقصى)

الإعلام: المُتطرف فريد الأب الروحي للتحريض ضد (الأقصى)
رام الله - دنيا الوطن
وصفت وزارة الإعلام، تفوهات  ما يسمى الناطق بلسان (منظمات الهيكل) المزعوم، حول أعداد المصلين في المسجد الأقصى المبارك، خلال الجمعة الرابعة من شهر رمضان، برسالة تحريض لتنفيذ اعتداءات على المسجد والمصلين.

وأكدت، أن غضب المتطرف فريد من أعداد المصلين الكبير، ودعوته الواضحة للمتطرفين لاقتحام المسجد بأعداد هائلة، وتحريضه على (الأقصى) والمقدسات، يستوجب وضعه على لائحة الإرهاب الدولية، وملاحقته قضائياً، باعتباره الأب الروحي للتحريض الرسمي ضد المسجد المبارك.

 ورأت الوزارة في تصريحات الناطق بلسان هذا الإطار الإرهابي، بأن "الحركة الصهيونية لم تتمكن بعد 140 عامًا من حسم الحرب"، تشكل دعوة علنية لتنفيذ عدوان واسع النطاق بحق المسجد والمصلين.

وجددت التأكيد، بأن فريد وكل من يتبنون فكره المتطرف، باتوا يستمدون عدوانهم اليوم من الانحياز الأمريكي ضد العاصمة الأبدية لفلسطين ومقدساتها، والذي عبَّر عنه السفير ديفيد فريدمان، قبل أسابيع بالتباهي في رفع لوحة تُظهر الحرم القدسي الشريف دون قبة الصخرة، وبإقامة الهيكل المزعوم مكانها.

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