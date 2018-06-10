"إنشاء جزيرة قبالة غزة" خارج نقاشات (كابينت)

رام الله - دنيا الوطننقلت القناة (14)، عن يسرائيل كاتس، وزير الاستخبارات الإسرائيلي، قوله: إن فكرة إنشاء جزيرة قبالة غزة، أصبحت خارج اجتماعات المجلس السياسي الأمني المصغر (كابينت).وقال كاتس: بسبب خلافات كبيرة، بيني وبين وزير الجيش أفيغدور ليبرمان، فقد طلبت بإزالة مناقشة فكرة إنشاء جزيرة مقابل غزة، من جدول أعمال اجتماع ا(كابينت).بدوره، قال ليبرمان: بدون الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المُحتجزين لدى حركة (حماس) في غزة، لن تكون هناك أي تسهيلات إنسانية لسكان القطاع.