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مصرع قيادات بارزة في تنظيم القاعدة بدرنة الليبية

مصرع قيادات بارزة في تنظيم القاعدة بدرنة الليبية
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعترفت مواقع تابعة لتنظيم القاعدة، بمقتل عدد من قادتها، بعد تمكن الجيش الوطني الليبي من قتل ثلاث قيادات لتنظيم القاعدة خلال المواجهات التي دارت في منطقة (شيحا) الشرقية، أمس السبت.

ووفقًاً لموقع (سكاي نيوز)، فإن عمر رفاعي سرور جمعة، يعد المفتي الشرعي لـ"مجلس شورى مجاهدي درنة" أبرز من تم تصفيتهم خلال معارك الجيش الوطني الليبي لتطهير مدينة درنة.

وحاصرت وحدات الجيش الليبي سرور، في مكان سكنه في أحد الأزقة بمنطقة الجبيلة خلف مدرسة (الصفاء) في السادس من حزيران/ يونيو 2018 قبل أن يبدأ في مقاومة عناصر الجيش، ليتمكن من الفرار وهو  مصاب، عبر منزل آخر مجاور لمنزله.

كما قتل العنصر الشرعي وخطيب مسجد حي 400، عبد السلام العوامي، وهو من مواليد 1991 والمكنى بـ (أبوعمر)، ومن سكان حي 400 في منطقة الساحل الشرقي بدرنة، فيما لقي القاضي أبي بوزيد الشلوي مصرعه بنيران الجيش الليبي، وهو من مواليد 1973 ومن مدينة بنغازي، وهرب منها خلال العام 2014.

ونعت حسابات إلكترونية تابعه لتنظيم القاعدة عبر تطبيق (تليغرام) و(فيسبوك)، بشكل رسمي، خبر مقتل القيادات الثلاث فيها.

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