فالنسيا الإسبانية تقطع علاقتها مع إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات المحلية في المدينة الإسبانية (فالنسيا)، أنها قطعت كل علاقاتها مع إسرائيل، على خلفية المجازر الإسرائيلية في غزة.وأعلن زعيم ثالث أكبر حزب إسباني، أن إسرائيل هي "كيان غير شرعي"، مضيفًا: قطعنا كامل علاقاتنا بإسرائيل.