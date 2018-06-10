بعد قرار قمة مكة.. السيسي: نثمن جهود العاهل السعودي بشأن الأردن

رام الله - دنيا الوطنعبّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن تقديره لاهتمام العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، لعقد اجتماع دعمًا للمملكة الأردنية الهاشمية، في مكة المكرمة.ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد كتب السيسي تغريدة له على حسابه بموقع (تويتر)، ثمن من خلالها، جهود الملك سلمان الحثيثة لتعزيز التضامن العربي، ودعم المواقف العربية على الأصعدة كافة، سائلًا المولى عز وجل له السداد والتوفيق فيما يصبو إليه من دعم واستقرار للأردن الشقيق.ووجه السيسي، تحية تقدير واعتزاز للعاهل الأردني، على جهوده الرامية لحفظ الأمن والاستقرار بالأردن.