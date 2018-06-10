عربي

بعد قرار قمة مكة.. السيسي: نثمن جهود العاهل السعودي بشأن الأردن

بعد قرار قمة مكة.. السيسي: نثمن جهود العاهل السعودي بشأن الأردن
الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
عبّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن تقديره لاهتمام العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، لعقد اجتماع دعمًا للمملكة الأردنية الهاشمية، في مكة المكرمة.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد كتب السيسي تغريدة له على حسابه بموقع (تويتر)، ثمن من خلالها، جهود الملك سلمان الحثيثة لتعزيز التضامن العربي، ودعم المواقف العربية على الأصعدة كافة، سائلًا المولى عز وجل له السداد والتوفيق فيما يصبو إليه من دعم واستقرار للأردن الشقيق.

ووجه السيسي، تحية تقدير واعتزاز للعاهل الأردني، على جهوده الرامية لحفظ الأمن والاستقرار بالأردن.

أخبار ذات صلة

مصرع قيادات بارزة في تنظيم القاعدة بدرنة الليبية

مصرع قيادات بارزة في تنظيم القاعدة بدرنة الليبية

المغرب ينقذ مئات المهاجرين في المتوسط والأطلسي

المغرب ينقذ مئات المهاجرين في المتوسط والأطلسي

الحرس الثوري الإيراني يقتل تسعة أشخاص عبروا الحدود العراقية

الحرس الثوري الإيراني يقتل تسعة أشخاص عبروا الحدود العراقية

مصرع ثلاثة سعوديين بسبب قذيفة أطلقها الحوثيون من اليمن

مصرع ثلاثة سعوديين بسبب قذيفة أطلقها الحوثيون من اليمن

روسيا ترد على اقتراح البشير بشأن القاعدة العسكرية في السودان

روسيا ترد على اقتراح البشير بشأن القاعدة العسكرية في السودان

مصرع شخص وإصابة آخرين بتفجير في ديالى شرقي العراق

مصرع شخص وإصابة آخرين بتفجير في ديالى شرقي العراق

التحالف: سنضرب بيد من حديد كل من يهدد سلامة السعودية

التحالف: سنضرب بيد من حديد كل من يهدد سلامة السعودية

الجيش الليبي يطرد المسحلين من منطقة شيحة

الجيش الليبي يطرد المسحلين من منطقة شيحة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الخارجية: تُحذر المجتمع الدولي من سياسة إسرائيل الترويج للقدس عاصمة لها

الخارجية: تُحذر المجتمع الدولي من سياسة إسرائيل الترويج للقدس عاصمة لها

الإعلام: &#34;قضاء&#34; الاحتلال يُمهد لإطلاق قتلة الشهيد أبو خضير

الإعلام: "قضاء" الاحتلال يُمهد لإطلاق قتلة الشهيد أبو خضير

تنقل 2723 مسافراً السبت على (معبر الكرامة)

تنقل 2723 مسافراً السبت على (معبر الكرامة)

الشرطة توقف شجاراً عائلياً في الخليل نجم عنه حرق أربعة منازل

الشرطة توقف شجاراً عائلياً في الخليل نجم عنه حرق أربعة منازل

محكمة الاحتلال تنظر في التماس ضد تهجير حي سكني في سلوان

محكمة الاحتلال تنظر في التماس ضد تهجير حي سكني في سلوان

البرغوثي: تهديدات الاحتلال لم توقف مسيرات المقاومة الشعبية

البرغوثي: تهديدات الاحتلال لم توقف مسيرات المقاومة الشعبية

الحكومة: المسيرات الشعبية السلمية التي ينظمها شعبنا جزء من نضالنا الوطني الفلسطيني

الحكومة: المسيرات الشعبية السلمية التي ينظمها شعبنا جزء من نضالنا الوطني الفلسطيني

بينهم ثلاثة أشقاء.. الاحتلال يعتقل 13 شاباً وسط مداهمات واسعة في الضفة

بينهم ثلاثة أشقاء.. الاحتلال يعتقل 13 شاباً وسط مداهمات واسعة في الضفة

منوعات

وفاة نجل الفنان شعبان حسين

وفاة نجل الفنان شعبان حسين

بعد الاستهزاء بها.. الهدايا تنهال على الأردنية &#34;هتوف&#34; وعائلتها تصدر بيان

بعد الاستهزاء بها.. الهدايا تنهال على الأردنية "هتوف" وعائلتها تصدر بيان

تيم حسن يكشف بداية حبه لوفاء الكيلاني .. الشرارة في برنامج&#34;الحكم&#34;

تيم حسن يكشف بداية حبه لوفاء الكيلاني .. الشرارة في برنامج"الحكم"

حظرته الكويت وسمحت السعودية بعرضه..تعرف على قصة الفيلم المحظور منذ 40 عاماً

حظرته الكويت وسمحت السعودية بعرضه..تعرف على قصة الفيلم المحظور منذ 40 عاماً

رغم ابتعادها عن الفن .. حلا شيحا غاضبة من جمهورها سبب فعلتهم

رغم ابتعادها عن الفن .. حلا شيحا غاضبة من جمهورها سبب فعلتهم

إعلاميتان أردنيتان تثيران الغضب بسبب مافعلاه بمشتركة على الهواء مباشرة!

إعلاميتان أردنيتان تثيران الغضب بسبب مافعلاه بمشتركة على الهواء مباشرة!

تفاصيل جديدة صادمة في قضية قتل سوزان تميمي

تفاصيل جديدة صادمة في قضية قتل سوزان تميمي

هل ظهر أحمد عز مع توأمه من زينة لأول مرة؟

هل ظهر أحمد عز مع توأمه من زينة لأول مرة؟

وليد توفيق يطلق أغنية خاصة لعهد التميمي

وليد توفيق يطلق أغنية خاصة لعهد التميمي

إسرائيل تستعين بعادل إمام للهجوم على حركة حماس

إسرائيل تستعين بعادل إمام للهجوم على حركة حماس

عربي

مصرع قيادات بارزة في تنظيم القاعدة بدرنة الليبية

مصرع قيادات بارزة في تنظيم القاعدة بدرنة الليبية

بعد قرار قمة مكة.. السيسي: نثمن جهود العاهل السعودي بشأن الأردن

بعد قرار قمة مكة.. السيسي: نثمن جهود العاهل السعودي بشأن الأردن

المغرب ينقذ مئات المهاجرين في المتوسط والأطلسي

المغرب ينقذ مئات المهاجرين في المتوسط والأطلسي

الحرس الثوري الإيراني يقتل تسعة أشخاص عبروا الحدود العراقية

الحرس الثوري الإيراني يقتل تسعة أشخاص عبروا الحدود العراقية