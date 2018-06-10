دولي

للقاء ترامب.. طائرة "كيم جونج أون" تصل إلى سنغافورة

للقاء ترامب.. طائرة "كيم جونج أون" تصل إلى سنغافورة
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (ستريتس تايمز)، بأن طائرة الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، الخاصة، وصلت إلى مطار (تشانجي) بسنغافورة قادمة من العاصمة بيونغ يانغ، فيما ترافقها طائرة أخرى تحمل متعلقات الزعيم.

إلى ذلك، غادرت طائرة شحن مختلفة إلى سنغافورة، كانت قد رافقت كيم خلال الزيارة، التي قام بها للصين في الآونة الأخيرة، قبل اجتماع القمة الذي يعقده كيم مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية في سنغافورة في بيان، أنه من المقرر أن يلتقي كيم مع رئيس وزراء سنغافورة، لي هسيين لونغ، في وقت لاحق اليوم.

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