شؤون فلسطينية

بعد قرارات الأمن الوطني.. مجلس القضاء الأعلى يُصدر بيانًا صحفيًا

بعد قرارات الأمن الوطني.. مجلس القضاء الأعلى يُصدر بيانًا صحفيًا
رام الله - دنيا الوطن
أصدر مجلس القضاء الأعلى، بيانًا صحيفًا اليوم الأحد، في أعقاب حادثة الاعتداء التي تعرض لها القاضي نبيل النتشة، والقرارات التي اتخذتها قيادة الأمن الوطني.

وقرر مجلس القضاء، اعادة انتظام العمل في المحاكم بالشكل المعتاد، وفق المهام الدستورية الموكلة لها.

وجاء في البيان الذي تنشره "دنيا الوطن" كما جاء: "بجهود حثيثة من رئيس مجلس القضاء الأعلى وأعضاء المجلس، وبعد متابعة
الحدث المؤسف، الذي تعرض له القاضي نبيل النتشة من قبل بعض عناصر الأمن الوطني في مدينة الخليل، وبعد اتخاذ مجموعة من الإجراءات الأولية، من قبل اللواء نضال أبو دخان قائد قوات الأمن الوطني مشكوراً، وحيث إن هذه الإجراءات جاءت بالشكل الذي يحافظ على هيبة السلطة القضائية كمؤسسة وكرامة القاضي كفرد، فإن مجلس القضاء الأعلى، يؤكد على انتظام العمل في المحاكم بالشكل المعتاد وفق المهام الدستورية الموكلة لها".

أخبار ذات صلة

الخارجية: تُحذر المجتمع الدولي من سياسة إسرائيل الترويج للقدس عاصمة لها

الخارجية: تُحذر المجتمع الدولي من سياسة إسرائيل الترويج للقدس عاصمة لها

الإعلام: &#34;قضاء&#34; الاحتلال يُمهد لإطلاق قتلة الشهيد أبو خضير

الإعلام: "قضاء" الاحتلال يُمهد لإطلاق قتلة الشهيد أبو خضير

وزير إسرائيلي عن تحسين الوضع الإنساني بغزة: &#34;لن تكون هناك وجبات مجانية&#34;

وزير إسرائيلي عن تحسين الوضع الإنساني بغزة: "لن تكون هناك وجبات مجانية"

قيادي بالمنظمة: طالبنا الرئيس بضرورة استكمال صرف المتبقي من الراتب لموظفي غزة

قيادي بالمنظمة: طالبنا الرئيس بضرورة استكمال صرف المتبقي من الراتب لموظفي غزة

الأمن الوطني يعتذر للقاضي النتشة وإجراءات صارمة بحق من اعتدى عليه

الأمن الوطني يعتذر للقاضي النتشة وإجراءات صارمة بحق من اعتدى عليه

تنقل 2723 مسافراً السبت على (معبر الكرامة)

تنقل 2723 مسافراً السبت على (معبر الكرامة)

كاتب إسرائيلي: حماس تُسيطر على غزة لكن الجهاد الإسلامي تتولى التصعيد

كاتب إسرائيلي: حماس تُسيطر على غزة لكن الجهاد الإسلامي تتولى التصعيد

الشرطة توقف شجاراً عائلياً في الخليل نجم عنه حرق أربعة منازل

الشرطة توقف شجاراً عائلياً في الخليل نجم عنه حرق أربعة منازل

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الخارجية: تُحذر المجتمع الدولي من سياسة إسرائيل الترويج للقدس عاصمة لها

الخارجية: تُحذر المجتمع الدولي من سياسة إسرائيل الترويج للقدس عاصمة لها

الإعلام: &#34;قضاء&#34; الاحتلال يُمهد لإطلاق قتلة الشهيد أبو خضير

الإعلام: "قضاء" الاحتلال يُمهد لإطلاق قتلة الشهيد أبو خضير

تنقل 2723 مسافراً السبت على (معبر الكرامة)

تنقل 2723 مسافراً السبت على (معبر الكرامة)

الشرطة توقف شجاراً عائلياً في الخليل نجم عنه حرق أربعة منازل

الشرطة توقف شجاراً عائلياً في الخليل نجم عنه حرق أربعة منازل

محكمة الاحتلال تنظر في التماس ضد تهجير حي سكني في سلوان

محكمة الاحتلال تنظر في التماس ضد تهجير حي سكني في سلوان

البرغوثي: تهديدات الاحتلال لم توقف مسيرات المقاومة الشعبية

البرغوثي: تهديدات الاحتلال لم توقف مسيرات المقاومة الشعبية

الحكومة: المسيرات الشعبية السلمية التي ينظمها شعبنا جزء من نضالنا الوطني الفلسطيني

الحكومة: المسيرات الشعبية السلمية التي ينظمها شعبنا جزء من نضالنا الوطني الفلسطيني

بينهم ثلاثة أشقاء.. الاحتلال يعتقل 13 شاباً وسط مداهمات واسعة في الضفة

بينهم ثلاثة أشقاء.. الاحتلال يعتقل 13 شاباً وسط مداهمات واسعة في الضفة

منوعات

وفاة نجل الفنان شعبان حسين

وفاة نجل الفنان شعبان حسين

بعد الاستهزاء بها.. الهدايا تنهال على الأردنية &#34;هتوف&#34; وعائلتها تصدر بيان

بعد الاستهزاء بها.. الهدايا تنهال على الأردنية "هتوف" وعائلتها تصدر بيان

تيم حسن يكشف بداية حبه لوفاء الكيلاني .. الشرارة في برنامج&#34;الحكم&#34;

تيم حسن يكشف بداية حبه لوفاء الكيلاني .. الشرارة في برنامج"الحكم"

حظرته الكويت وسمحت السعودية بعرضه..تعرف على قصة الفيلم المحظور منذ 40 عاماً

حظرته الكويت وسمحت السعودية بعرضه..تعرف على قصة الفيلم المحظور منذ 40 عاماً

رغم ابتعادها عن الفن .. حلا شيحا غاضبة من جمهورها سبب فعلتهم

رغم ابتعادها عن الفن .. حلا شيحا غاضبة من جمهورها سبب فعلتهم

إعلاميتان أردنيتان تثيران الغضب بسبب مافعلاه بمشتركة على الهواء مباشرة!

إعلاميتان أردنيتان تثيران الغضب بسبب مافعلاه بمشتركة على الهواء مباشرة!

تفاصيل جديدة صادمة في قضية قتل سوزان تميمي

تفاصيل جديدة صادمة في قضية قتل سوزان تميمي

هل ظهر أحمد عز مع توأمه من زينة لأول مرة؟

هل ظهر أحمد عز مع توأمه من زينة لأول مرة؟

وليد توفيق يطلق أغنية خاصة لعهد التميمي

وليد توفيق يطلق أغنية خاصة لعهد التميمي

إسرائيل تستعين بعادل إمام للهجوم على حركة حماس

إسرائيل تستعين بعادل إمام للهجوم على حركة حماس

عربي

مصرع قيادات بارزة في تنظيم القاعدة بدرنة الليبية

مصرع قيادات بارزة في تنظيم القاعدة بدرنة الليبية

بعد قرار قمة مكة.. السيسي: نثمن جهود العاهل السعودي بشأن الأردن

بعد قرار قمة مكة.. السيسي: نثمن جهود العاهل السعودي بشأن الأردن

المغرب ينقذ مئات المهاجرين في المتوسط والأطلسي

المغرب ينقذ مئات المهاجرين في المتوسط والأطلسي

الحرس الثوري الإيراني يقتل تسعة أشخاص عبروا الحدود العراقية

الحرس الثوري الإيراني يقتل تسعة أشخاص عبروا الحدود العراقية