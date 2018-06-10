بعد قرارات الأمن الوطني.. مجلس القضاء الأعلى يُصدر بيانًا صحفيًا

رام الله - دنيا الوطنأصدر مجلس القضاء الأعلى، بيانًا صحيفًا اليوم الأحد، في أعقاب حادثة الاعتداء التي تعرض لها القاضي نبيل النتشة، والقرارات التي اتخذتها قيادة الأمن الوطني.وقرر مجلس القضاء، اعادة انتظام العمل في المحاكم بالشكل المعتاد، وفق المهام الدستورية الموكلة لها.وجاء في البيان الذي تنشره "دنيا الوطن" كما جاء: "بجهود حثيثة من رئيس مجلس القضاء الأعلى وأعضاء المجلس، وبعد متابعةالحدث المؤسف، الذي تعرض له القاضي نبيل النتشة من قبل بعض عناصر الأمن الوطني في مدينة الخليل، وبعد اتخاذ مجموعة من الإجراءات الأولية، من قبل اللواء نضال أبو دخان قائد قوات الأمن الوطني مشكوراً، وحيث إن هذه الإجراءات جاءت بالشكل الذي يحافظ على هيبة السلطة القضائية كمؤسسة وكرامة القاضي كفرد، فإن مجلس القضاء الأعلى، يؤكد على انتظام العمل في المحاكم بالشكل المعتاد وفق المهام الدستورية الموكلة لها".