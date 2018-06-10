وزير إسرائيلي عن تحسين الوضع الإنساني بغزة: "لن تكون هناك وجبات مجانية"

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينت، أنه خلال اجتماع مجلس الوزراء في حكومته، كان الحديث يدور عن حلول إنسانية تجاه قطاع غزة.وقال بينت: يجب أن نتذكر، أن جنود وسكان إسرائيل، المحتجزين لدى حركة حماس بغزة، لذا إذا كانت حماس معنية بالحل الإنساني، فيجب الوضع في الاعتبار معادلة "الإنسانية مقابل الإنسانية"، مضيفًا: لن يكون هناك وجبات مجانية من قبلنا.