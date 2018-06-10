شؤون فلسطينية

قيادي بالمنظمة: طالبنا الرئيس بضرورة استكمال صرف المتبقي من الراتب لموظفي غزة

قيادي بالمنظمة: طالبنا الرئيس بضرورة استكمال صرف المتبقي من الراتب لموظفي غزة
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت، أن اللجنة الوطنية العليا لتنفيذ قرارات المجلس الوطني في اجتماعها الليلة الماضية، قدمت توصيات للرئيس محمود عباس لإعطاء تعليماته لوزارة المالية، باستكمال صرف المتبقي من الراتب لموظفي قطاع غزة قبل عيد الفطر.

وكشف رأفت كذلك، عن اجتماع سيعقد بعد غد الثلاثاء؛ ليصار بعد ذلك لرفعها للجنة التنفيذية في اجتماعها المقبل.

وقال رأفت في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم، الأحد: إن الاجتماعات مستمرة بكل الاتجاهات، مشدداً على أهمية الاجتماع القادم لتنفيذية المنظمة، والذي سيبحث مجمل العلاقة مع سلطات الاحتلال، وأمريكا على حد سواء، وكذلك عقد مؤتمر دولي للسلام.

من جهة ثانية، أكد رأفت، أنه سيتم التوجه قريباً للجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت بند (متحدون من أجل السلام) لطلب الحماية الدولية لشعبنا، متوقعاً أن يتم الحصول على أغلبية كبيرة تؤيد المطلب الفلسطيني، الأمر الذي يُعري موقف إسرائيل وحليفتها أمريكا، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب فيما بعد أن يعمل السكرتير العام للأمم المتحدة على تنفيذ القرار بتأمين الحماية الدولية لشعبنا.

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