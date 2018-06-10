الأمن الوطني يعتذر للقاضي النتشة وإجراءات صارمة بحق من اعتدى عليه

رام الله - دنيا الوطنأكد مدير العلاقات العامة والإعلام والناطق باسم قوات الأمن الوطني الفلسطيني، العقيد طيار حافظ الرفاعي، بأنه فور وصول خبر اعتداء بعض أفراد القوات على القاضي نبيل النتشة، شكل قائد قوات الأمن الوطني اللواء نضال أبو دخان، وفداً من كبار ضباط الأمن الوطني، يرأسهم العميد أمين فوالحة مدير عام الرقابة والتفتيش في القوات، وأمرهم بالتوجه لمنزل القاضي لتقديم اعتذار رسمي له، باسم قيادة قوات الأمن الوطني، وللتأكيد على أن هذا السلوك، هو سلوك فردي، وليس نهجاً عاماً.وأشار الرفاعي في بيان رسمي لقوات الأمن الوطني، إلى أن قوات الأمن الوطني، تقف أمام هذا القاضي استعداداً، وهو مصطلح عسكري، ويعني بأننا نقدم أسمى مراتب الاحترام والتقدير لهذا الشخص.وأكد أن التعليمات المستدامة في قوات الأمن الوطني، هي احترام أبسط المواطنين، فكيف إن كان الأمر يتعلق بقامة من قامات الوطن الفلسطيني.وقال الرفاعي: إن اللواء أبو دخان أمر بتشكيل لجنة تحقيق يرأسها العميد فوالحة، مدير عام الرقابة والتفتيش في قوات الأمن الوطني، والتي ستُطلع سيادته على نتائجها هذه الليلة، وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة بحق كل من شارك بهذا الفعل في غضون الـ 24 ساعة المقبلة.