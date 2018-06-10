تنقل 2723 مسافراً السبت على (معبر الكرامة)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها عن تنقل 2723 مسافراً في الاتجاهين، أمس، السبت، عبر (معبر الكرامة)، وكان على النحو التالي:-مغادرون:1011 مسافراً.قادمون: 1712 مسافراً.مرجعون: 4 مسافرين.وأضافت الإدارة، أنه من المقرر أن يعمل (معبر الكرامة) اليوم الأحد، لمدة 24 ساعة متواصلة في الاتجاهين، كما وتعمل الطواقم العاملة على المعبر منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.